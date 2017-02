Fotos Actores santiagueñoS repondrán "Un campo una vez..."

03/02/2017 -

A casi 40 años del estreno de "Un campo una vez...", de la reconocida autora santiagueña Victoria Jozami, el actor y director teatral santiagueño Pablo Cabanillas reestrenará este clásico de la comedia musical santiagueña con un gran elenco y la música original de "Dadi" López, "con todo el condimento necesario para que sea un espectáculo que lo puedan disfrutar los niños de hoy en familia", tal como sostuvo Cabanillas a EL LIBERAL. "‘En un campo una vez...’ se estrenó en el año 1978 en la Sala Casacuberta del Teatro General San Martín (Buenos Aires). Recibió premios y fue estrenada también en España. Durante muchos años Victoria Jozami fue hito del teatro local y nacional, un verdadero orgullo para nuestra provincia", destacó Cabanillas. "Es un gran orgullo para nosotros llevar adelante este proyecto, que es algo que quería hacer yo desde siempre. Yo tuve la oportunidad de hacerla a la obra en el colegio y desde ahí quedé enamorado de lo que escribía Victoria", resaltó Pablo. Este año la apuesta viene de la mano de Superstars, ya ha iniciado sus ensayos y volverán a darle vida a los personajes de esta hermosa obra de teatro. La historia ‘En un campo una vez...’ está situada en el campo de Pablo, quien está muy triste porque su campo está seco y sin agua, pues Nubelina ya se ha encargado de robar toda el agua, si a cambio, no le conceden un capricho. Para eso, Flor de Cactus y Charqui to s e ha - cen amigos y buscarán que se haga justicia junto al Sol. Nubelina junto a Ventolín tratarán de impedir y van a esperar salirse con la suya. El equipo se está terminando de conformar con diseñadores de vestuario, maquillaje y escenografía. "Promete ser un espectáculo magnífico del cual podrán disfrutar todos con su estreno a partir de mayo", remarcó Cabanillas. La obra est á i n t e r p r e - tada por Ezequiel Chávez (Pablo) , Luciana Aranda (Flor de Cactus), Guillermo Ur q u i z a (Charqui to) , Sofía Quiroga (Nubelina) y Héctor Heredia (Ventolín). Tendrá la participación estelar de Daniel Nassif como el Sol. La puesta en escena y dirección general es de Pablo Cabanillas.