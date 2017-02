El día que actuó con Lee Van Cleef

-

"Ladrones de fortunas", protagonizada por el actor norteamericano Lee Van Cleff, y "Mi padre, mi héroe", con la estrella francesa Gérard Depardieu, fueron los dos filmes donde "El Diablito Santiagueño" tuvo pequeñas participaciones. "Un sueño hecho realidad. Yo, que venía de trabajar intensamente en diversos escenarios del mundo, he conocido a gente importante que me ha permitido crecer y hacer trascender mi arte. Me siento muy orgulloso de haber formado parte de Ladrones de fortunas y de Mi padre, mi héroe. En esta última interpreté a un fotógrafo y hasta me di el lujo de bailar un tango", destacó Santillán a EL LIBERAL.

Además de su paso fugaz por el cine junto a dos astros del séptimo arte, el bailarín santiagueño "enamoró" a Janet Jackson, la hermana de Michael Jackson, y al humorista Jerry Lewis, después de verlos en el espectáculo de "Los Gauchos Argentinos".

"Janet Jackson se acercó para felicitarme y pedirme si podía sacarse una foto conmigo. Todo un honor, como también lo fueron las cálidas palabras de ese enorme artista como Jerry Lewis", evocó Santillán.

Los recuerdos lo emocionan como también la posibilidad de reencontrarse con "mis hermanos santiagueños" en el espectáculo que presentará en el Festival de La Salamanca el próximo domingo 5.