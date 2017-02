Orsanic, entre la emoción y la estrategia de la serie

Fotos SALUDO PROTOCOLAR. Los capitanes Daniel Orsanic (Argentina) y Corrado Barazzutti (Italia), durante la ceremonia del sorteo realizada ayer.

03/02/2017 -

Aunque está con la cabeza puesta en los detalles técnicos y deportivos, el capitán argentino de Copa Davis, Daniel Orsanic, admitió que ya se imagina la emoción cuando hoy el equipo debute como campeón ante el público local.

"Hoy (por ayer) a la mañana me imaginaba escuchando el Himno, por primera vez jugando en la Argentina, siendo campeones de la Copa Davis. Es emocionante. Son momentos fuertes, pero luego hay que meter la cabeza en el partido que tenemos a los pocos minutos y estar a la altura de las circunstancias", sostuvo Orsanic luego del sorteo realizado ayer.

Orsanic se despreocupó de la elección que hizo su par italiano Corrado Barazzutti de Paolo Lorenzi y no de Andreas Seppi.

"Nosotros tenemos que hacer nuestro juego, viendo la evolución de la contractura de Diego" Schwartzman, sostuvo el capitán.

Por eso dispuso que Carlos Berlocq juegue ante Fabio Fognini el primer día aunque para el domingo, si es necesario, adelantó que Schwartzman va a "llegar bien".

"Inicialmente este punto lo iba a jugar Schwartzman, pero no está al ciento por ciento y me incliné por Berlocq debido a que tiene mayor continuidad y ritmo de tenis que Mayer", aclaró el capitán argentino, en alusión a que el correntino, pese a ser "copero", no compite desde noviembre del año pasado.

Partidos parejos

Orsanic evaluó como "dos partidos muy parejos" y como responsable táctico se entusiasmó con el de Guido Pella y Paolo Lorenzi: "es muy interesante para pensarlo", dijo.

Sobre el segundo expresó que "dependerá de cuán fino esté Fognini" aunque dio por seguro que "Charlie va a luchar todas las pelota con mucho coraje".

La estrategia de Orsanic es llegar con la serie abierta al domingo para incluir a Schwartzman en el cuarto punto y luego, en el caso de jugarse el quinto, tiene a Pella y también una opción válida como Mayer, aunque esas variantes dependerán de los resultados y el desarrollo de la serie en la que el dueño de casa iniciará la defensa de su corona.