El muleto del Ferro, ante Gimnasia y Tiro

Fotos POSIBILIDAD. Sergio Salto será uno de los que podrá mostrarse esta noche en Salta, ante Gimnasia y Tiro, para convencer al DT ganarse un lugar.

03/02/2017 -

Mientras la incertidumbre en cuanto a la reanudación del Torneo de la B Nacional es cada vez más grande, Central Córdoba sigue intensificando su preparación. Y en ese marco, esta noche disputará un nuevo cotejo amistoso. Será ante Gimnasia y Tiro de Salta, equipo que milita en el Torneo Federal A, a partir de las 22 y en el estadio Gigante del Norte del elenco salteño.

La particularidad en este caso, por el lado del Ferro, es que el entrenador Gustavo Coleoni pondrá en cancha a un equipo alternativo, conformado por los suplentes, ya que los titulares se quedaron trabajando en Santiago para preparar el siguiente amistoso, que será el próximo domingo a las 21 y ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy (rival que tiene en la B Nacional), en el estadio Alfredo Terrera del Barrio Oeste.

Teniendo en cuenta la cercanía del cotejo ante el "Lobo" jujeño, el "Sapito" decidió viajar ayer con una formación alternativa.

El equipo que pondrá en cancha esta noche el entrenador ferroviario será: Pablo Heredia; Diego López, Dante Bareyro, Sayago y Sergio Salto; Leandro Chetti, Matías Carabajal, Leandro Becerra y Juan Aguirre; Matías Pato y Diego Diellos.

En el banco de suplentes, junto a Coleoni y Scolari (también viajó el profe Matías Caro), estarán: Leonel Caffaratti, Pérez, Rodrigo Lastra, Navarrete, Mauro Barraza, Emanuel Fernández y Santiago Torri.

Se quedaron afuera debido a lesiones: Cristian Vega, Gabriel Zuvinikar, Israel Coll, Luis Leguizamón y Silvio Iuvalé.

Por el lado de Gimnasia y Tiro, el entrenador Duilio Botella pondrá estos once: Darío Sand, Facundo Vega, Villarino, Federico Rodríguez, Fabio Giménez, Alexis Bulgarelli, Osvaldo Young, Pablo Motta, Agustín Sanfilippo, Nicolás Aguirre y Juan Martín Amieva.

Coleoni

Antes de viajar a Salta, Gustavo Coleoni habló con EL LIBERAL sobre la importancia de jugar estos cotejos amistosos.

"Nos viene bárbaro tener dos amistosos así de esta forma, básicamente casi un partido oficial por el contexto en el que lo hacemos. Ayer hemos parado un equipo y trabajamos con el otro para ya dividir un poquito los dos once", manifestó.

Al "Sapito" lo tiene sin cuidado el parate del fútbol argentino. "En realidad el problema, por llamarlo de alguna manera, puede venir después cuando se ajusten todos los partidos y haya que jugar día por medio. Pero ahora nosotros estamos trabajando mucho, nos sirve para sumar conceptos y seguir ensayando. No nos modifica en nada, sí tal vez en el transcurso del torneo vamos a jugar seguido producto de este parate", advirtió el cordobés.

Consultado sobre si el parate es una ventaja para él, ya que asumió hace poco en el equipo, respondió: "Te diría que sí, aunque de haber empezado a jugar el torneo, no íbamos a tener problemas tampoco. Como te dije recién, no nos modifica, a lo mejor nos da un tiempo más para repetir algunas cosas, consolidarlas". Coleoni hizo hincapié en el gran grupo que encontró desde su llegada a Central Córdoba. "Me gusta que los chicos más grandes, los referentes del plantel, son los que marcan la línea de laburo, llegan primeros y se van últimos. Son los que más alientan a los otros. Eso es muy bueno porque te ayuda mucho a nivel grupal. Que los referentes son los que vayan adelante tirando al grupo en la parte física, habla de que están con muchas ganas de salir adelante y ser protagonistas del torneo", concluyó.