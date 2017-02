Fotos Las Sachaguitarras Atamisqueñas dirán presente en el Festival de la Salamanca

03/02/2017 -

VILLA ATAMISQUI, Atamisqui por Corresponsalía Loreto (C). El grupo atamisqueño se presentará mañana sábado en el Festival de la Salamanca con un novedoso repertorio que incluirá muchos de los éxitos más reconocidos y temas nuevos que fueron preparados bajo la dirección de Manolo Herrera.

Las Sachaguitarras Atamisqueñas, con diez discos grabados, en el mes de julio del año pasado estuvieron cumpliendo 45 años de vida musical.

Vale reconocer que el grupo estuvo parado sin salir a presentaciones, por problemas de salud de su director Elpidio Herrera, tiempo después se tomó la decisión de continuar con el exitoso trabajo de Elpidio, esta vez dirigido por su hijo Manolo Herrera.

“Se lo he dicho a mi viejo y siempre lo digo en público, me tocó la parte más difícil, continuar, seguir con 45 años de música en el corazón de la gente. No sé si lo voy a lograr, pero lo voy a intentar”, expresó Manolo Herrera.

El grupo está integrado por Elpidio y Manolo Herrera y se suma Andrés Cisneros con otra Sachaguitarra, Carlos Baigorri y Ramón Pirí Leguizamón. Mañana se presentarán para encender con su mágico sonido el fuego de la salamanca.