CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 04 de Febrero 2017

Hoy 21:23 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 NICK JR.

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 NICK JR. (CONTINÚA)

12.30 CINE. SALVANDO A SHILOH

14.00 MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

19.00 EL HOMBRE ARAÑA 2

21.00 CASADOS CON HIJOS

22.00 TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 CASADOS CON HIJOS

22.30 CASO CERRADO-SIN

CENSURA

00.15 GRAVEDAD ZERO

01.00 PAUSA EN FAMILIAl





AMÉRICA

09.30 EL UNIVERSO DE LOURDES

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 AYER NOMÁS

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 CÁMARA LOCA

15.00 LA ROSA DE GUADALUPE

17.00 ALERTA COBRA

18.00 COMBATE

22.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

19.00 AMBIENTE Y MEDIO

20.00 EL MENTOR

EL TRECE

09.15 PANAM Y CIRCO

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.30 COMO ANILLO AL DEDO





CANAL 14

12.30 EL ELEGIDO DEL VERANO

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 CHIKUCHIS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PAÍS DE LA VIDALA

19.00 EN ARMONIA

19.30 BÁSQUET CAPITALINA

21.00 ESTUDIO ABIERTO

22.00 RECORDANDO

CANAL 4

13.00 TOP RANKING

14.00 SANTIAGO TV

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY





PELÍCULAS

CINEMAX

02.05 JESSE STONE. LOST IN PARADISE

03.56 FESTIVAL DE CINE DE TORONTO 2016

04.27 MOBY DICK

07.00 CAMINO ROCOSO

08.48 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?

10.38 EL PROFESOR CHIFLADO II

12.52 LA GRAN AVENTURA LEGO

13.02 LA MOMIA REGRESA

15.46 LOS FANTASMAS DE MIS EX

17.53 LA GRAN AVENTURA LEGO

22.00 BOURNE. EL ULTIMÁTUM

TNT

02.33 LA ISLA SINIESTRA

04.51 TNT BUZZ

06.00 UN GRAN CHICO

07.50 HOLLYWOOD ONE ON ONE

08.21 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

10.26 MATILDA

12.06 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE

CASPIAN

14.56 ¡SÍ SEÑOR!

16.50 AMOR, BODA Y MATRIMONIO

18.24 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?

20.17 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS

22.00 EL ESCAPE PERFECTO

23.42 CONTROL TOTAL

01.41 EL ESCAPE PERFECTO

TCM

01.25 RIESGO TOTAL

05.00 ALF (TEMPORADA 3)

05.30 ALF (TEMPORADA 3)

07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.00 ALF (TEMPORADA 3)

11.30 ALF (TEMPORADA 3)

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

14.55 COBRA

16.35 GANAR O MORIR

18.15 SUEÑOS DE LIBERTAD

21.00 ARMA MORTAL

23.10 LLAMADA FATAL, LA

SPACE

01.11 TIERRA DE LOS MUERTOS

02.50 MUERTOS DE RISA

06.28 EL RESCATE

08.52 CÓDIGO GANSTER

10.50 GOLPE FULMINANTE

12.32 IDENTIDAD DESCONOCIDA

14.51 LA SUPREMACÍA DE BOURNE

16.54 HELLBOY

19.03 22 MINUTOS

20.27 VENGANZA EN LA PRISIÓN

22.00 JUEGO DE ASESINOS

23.46 RAMBO - REGRESO AL INFIERNO

UNIVERSAL CHANNEL

09:00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE (UNIDAD DE

VÍCTIMAS ESPECIALES)

10:00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE (UNIDAD DE

VÍCTIMAS ESPECIALES)

11:00 DR. HOUSE

12:00 DR. HOUSE

13:00 ELEMENTARY

14:00 EL VUELO

16:45 GHOST RIDER: EL VENGADOR FANTASMA

19:00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE

20:00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE

21:00 EL HOMBRE CON LOS PUÑOS DE HIERRO

22:50 ROBIN HOOD

01:35 LA LEY Y EL ORDEN: UVE

02:30 LA LEY Y EL ORDEN: UVE





A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO

(HIPÓLITO YRIGOYEN Nº 498)

+ HOY, A PARTIR DE LAS 23, “LA CÚPULA ROCK” LE REALIZA UN TRIBUTO

A GRANDES DEL ROCK NACIONAL. RECREARÁN TEMAS DE INOLVIDABLES

REFERENTES SODA STEREO, GIT, ENANITOS VERDES, PAPPO,

SPINETTA Y CHARLY GARCÍA.

CLUB OLÍMPICO

(AMEGHINO 114)

TODOS LOS DOMINGOS DE FEBRERO, A PARTIR DEL 5, DE 14.30 A 20,

HABRÁ SHOW EN VIVO EN LA PILETA DE OLÍMPICO.

EL RINCÓN DE LA EMPANADA

(RUTA Nº 1-CAMINO A LOS ROMANOS)

HOY, A PARTIR DE LAS 18, LOS ROMANOS SE VISTE DE FIESTA PARA EL

GRAN CARNAVAL SACHERO DE LA MANO DE AGUSTÍN ROLDÁN, EL AHIJADO

DE DON SIXTO PALAVECINO.





CINES

SUNSTAR

MOANA (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY- 17:3 (Castellano) 20:00 (Castellano)

RESIDENT EVIL (3D):

TERROR (+16 años)

HOY - 22:30 (Cast)

xXx REACTIVADO 2D

ACCIÓN (13 años)

HOY- 17:20 (cast)

ASSASSIN ‘S CREED (2D):

CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY- 19:35 (Subt)

xXx REACTIVADO (3D):

ACCIÓN. (13 años)

HOY - 22:10 (subt)

SING ¡VEN Y CANTA! (2D):

MUSICAL. (+ 13 años)

HOY- 16:20 (Cast)

LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO

(2D):

DRAMA (ATP)

HOY-18:30 (Cast) 20:40 (Cast)

NIEVE NEGRA (2D):

DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY - 22:50hs (Cast)

BAILARINA (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY- 16:10 (CAST) 18:05 (Cast)

TALENTOS OCULTOS (2D):

DRAMA (ATP)

HOY - 20:00- 22:30 (castellano)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY - 17:00- 19:30

SIN NADA QUE PERDER (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 22:00 (Subtitulada





HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS

2D ATP

17:30 - 18:00 - 20:10 - 22:30 (TODOS

LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:45

SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP

18:10 (TODOS LOS DÍAS)

RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍ-

TULO FINAL 2D APTA 16 AÑOS

22:50 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:10

ASSASSIN’S CREED 2D 13

AÑOS, CON RESERVA.

20:20 (TODOS LOS DÍAS)

XXX: REACTIVADO 2D ATPA

13 CON RESERVA ESTRENO

20:30 - 22:40 (TODOS LOS DIAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50

VENTA ONLINE: MIBOLETERIA.

COM.AR

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS: A LAS 17:00. LOS

DOMINGOS: 17:00

VALOR DE LAS ENTRADAS:

EN 2D $95

3D ENTRADA GENERAL:

$105