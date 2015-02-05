CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 04 de Febrero 2017
A LAS 22.30 CASO CERRADO-SIN CENSURA
Por El Liberal
Hoy 21:23 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 NICK JR.
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 NICK JR. (CONTINÚA)
12.30 CINE. SALVANDO A SHILOH
14.00 MONO FECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
19.00 EL HOMBRE ARAÑA 2
21.00 CASADOS CON HIJOS
22.00 TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 CASADOS CON HIJOS
22.30 CASO CERRADO-SIN
CENSURA
00.15 GRAVEDAD ZERO
01.00 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.30 EL UNIVERSO DE LOURDES
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 AYER NOMÁS
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 CÁMARA LOCA
15.00 LA ROSA DE GUADALUPE
17.00 ALERTA COBRA
18.00 COMBATE
22.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
19.00 AMBIENTE Y MEDIO
20.00 EL MENTOR
EL TRECE
09.15 PANAM Y CIRCO
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
20.30 COMO ANILLO AL DEDO
CANAL 14
12.30 EL ELEGIDO DEL VERANO
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 CHIKUCHIS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PAÍS DE LA VIDALA
19.00 EN ARMONIA
19.30 BÁSQUET CAPITALINA
21.00 ESTUDIO ABIERTO
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
13.00 TOP RANKING
14.00 SANTIAGO TV
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
19.00 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
PELÍCULAS
CINEMAX
02.05 JESSE STONE. LOST IN PARADISE
03.56 FESTIVAL DE CINE DE TORONTO 2016
04.27 MOBY DICK
07.00 CAMINO ROCOSO
08.48 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?
10.38 EL PROFESOR CHIFLADO II
12.52 LA GRAN AVENTURA LEGO
13.02 LA MOMIA REGRESA
15.46 LOS FANTASMAS DE MIS EX
17.53 LA GRAN AVENTURA LEGO
22.00 BOURNE. EL ULTIMÁTUM
TNT
02.33 LA ISLA SINIESTRA
04.51 TNT BUZZ
06.00 UN GRAN CHICO
07.50 HOLLYWOOD ONE ON ONE
08.21 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
10.26 MATILDA
12.06 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE
CASPIAN
14.56 ¡SÍ SEÑOR!
16.50 AMOR, BODA Y MATRIMONIO
18.24 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?
20.17 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS
22.00 EL ESCAPE PERFECTO
23.42 CONTROL TOTAL
01.41 EL ESCAPE PERFECTO
TCM
01.25 RIESGO TOTAL
05.00 ALF (TEMPORADA 3)
05.30 ALF (TEMPORADA 3)
07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.00 ALF (TEMPORADA 3)
11.30 ALF (TEMPORADA 3)
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
14.55 COBRA
16.35 GANAR O MORIR
18.15 SUEÑOS DE LIBERTAD
21.00 ARMA MORTAL
23.10 LLAMADA FATAL, LA
SPACE
01.11 TIERRA DE LOS MUERTOS
02.50 MUERTOS DE RISA
06.28 EL RESCATE
08.52 CÓDIGO GANSTER
10.50 GOLPE FULMINANTE
12.32 IDENTIDAD DESCONOCIDA
14.51 LA SUPREMACÍA DE BOURNE
16.54 HELLBOY
19.03 22 MINUTOS
20.27 VENGANZA EN LA PRISIÓN
22.00 JUEGO DE ASESINOS
23.46 RAMBO - REGRESO AL INFIERNO
UNIVERSAL CHANNEL
09:00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE (UNIDAD DE
VÍCTIMAS ESPECIALES)
10:00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE (UNIDAD DE
VÍCTIMAS ESPECIALES)
11:00 DR. HOUSE
12:00 DR. HOUSE
13:00 ELEMENTARY
14:00 EL VUELO
16:45 GHOST RIDER: EL VENGADOR FANTASMA
19:00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE
20:00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE
21:00 EL HOMBRE CON LOS PUÑOS DE HIERRO
22:50 ROBIN HOOD
01:35 LA LEY Y EL ORDEN: UVE
02:30 LA LEY Y EL ORDEN: UVE
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO
(HIPÓLITO YRIGOYEN Nº 498)
+ HOY, A PARTIR DE LAS 23, “LA CÚPULA ROCK” LE REALIZA UN TRIBUTO
A GRANDES DEL ROCK NACIONAL. RECREARÁN TEMAS DE INOLVIDABLES
REFERENTES SODA STEREO, GIT, ENANITOS VERDES, PAPPO,
SPINETTA Y CHARLY GARCÍA.
CLUB OLÍMPICO
(AMEGHINO 114)
TODOS LOS DOMINGOS DE FEBRERO, A PARTIR DEL 5, DE 14.30 A 20,
HABRÁ SHOW EN VIVO EN LA PILETA DE OLÍMPICO.
EL RINCÓN DE LA EMPANADA
(RUTA Nº 1-CAMINO A LOS ROMANOS)
HOY, A PARTIR DE LAS 18, LOS ROMANOS SE VISTE DE FIESTA PARA EL
GRAN CARNAVAL SACHERO DE LA MANO DE AGUSTÍN ROLDÁN, EL AHIJADO
DE DON SIXTO PALAVECINO.
CINES
SUNSTAR
MOANA (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY- 17:3 (Castellano) 20:00 (Castellano)
RESIDENT EVIL (3D):
TERROR (+16 años)
HOY - 22:30 (Cast)
xXx REACTIVADO 2D
ACCIÓN (13 años)
HOY- 17:20 (cast)
ASSASSIN ‘S CREED (2D):
CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
HOY- 19:35 (Subt)
xXx REACTIVADO (3D):
ACCIÓN. (13 años)
HOY - 22:10 (subt)
SING ¡VEN Y CANTA! (2D):
MUSICAL. (+ 13 años)
HOY- 16:20 (Cast)
LA RAZÓN DE ESTAR CONTIGO
(2D):
DRAMA (ATP)
HOY-18:30 (Cast) 20:40 (Cast)
NIEVE NEGRA (2D):
DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY - 22:50hs (Cast)
BAILARINA (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY- 16:10 (CAST) 18:05 (Cast)
TALENTOS OCULTOS (2D):
DRAMA (ATP)
HOY - 20:00- 22:30 (castellano)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY - 17:00- 19:30
SIN NADA QUE PERDER (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - 22:00 (Subtitulada
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS
2D ATP
17:30 - 18:00 - 20:10 - 22:30 (TODOS
LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:45
SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP
18:10 (TODOS LOS DÍAS)
RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍ-
TULO FINAL 2D APTA 16 AÑOS
22:50 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:10
ASSASSIN’S CREED 2D 13
AÑOS, CON RESERVA.
20:20 (TODOS LOS DÍAS)
XXX: REACTIVADO 2D ATPA
13 CON RESERVA ESTRENO
20:30 - 22:40 (TODOS LOS DIAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50
VENTA ONLINE: MIBOLETERIA.
COM.AR
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS: A LAS 17:00. LOS
DOMINGOS: 17:00
VALOR DE LAS ENTRADAS:
EN 2D $95
3D ENTRADA GENERAL:
$105