Sergio Massa: "Me gustaría que Pablo Mirolo sea el próximo gobernador de Santiago del Estero"

04/02/2017 -

El diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, manifestó su categórico apoyo a Pablo Mirolo, intendente de La Banda, para que pelee de "igual a igual" la gobernación de Santiago del Estero.

Las expresiones de uno de los principales referentes nacionales surgieron al realizar el análisis de un año electoral intenso, con las elecciones legislativas nacionales, pero también con la particularidad de que Santiago del Estero elegirá además gobernador y vice, y diputados provinciales.

Massa llegó ayer por la tarde a Santiago del Estero junto con su esposa Malena Galmarini, y los diputados nacionales Marcos Lavagna y Cecilia Moreau. No obstante, el dirigente mantuvo reuniones con la dirigencia local del Frente Renovador y realizó una visita a Canal 7 y a EL LIBERAL.

Allí mantuvo una amena y extensa charla con el presidente del Directorio de EL LIBERAL, Lic. Gustavo Ick; y el vicepresidente Jorge González, en la que abordaron la realidad política y económica del país.

Luego, grabó una entrevista exclusiva para Canal 7 y también mantuvo un mano a mano con EL LIBERAL, en la que dejó importantes definiciones políticas a nivel nacional y provincial. Consultado acerca de las recientes encuestas que lo posicionaban primero en Buenos Aires, Massa sostuvo que todavía no es momento de pensar en los comicios, sino que la gente necesita que los dirigentes trabajen en solucionarle los problemas. "Nuestra prioridad en este momento es el trabajo parlamentario", dijo y puso como ejemplo la sanción de la ley del arrepentido propiciada por el Frente Renovador, y la media sanción de la ley de extensión de dominio "para el que robó ya sea por corrupción u obtuvo su riqueza por el narcotráfico devuelva el dinero". En tal sentido, dijo que espera que el Senado sancione definitivamente esta norma. El oriundo de Tigre y ex jefe de la Anses, sostuvo que "el momento de definir la agenda electoral será en abril. Mientras tenemos que estar centrados en los problemas de la gente", insistió. No obstante y en el estricto plano electoral, manifestó que le gustaría que este años "haya más santiagueños del Frente Renovador en el Congreso (Santiago del Estero renueva este año tres diputados nacionales)" y que aspira a "competir de igual a igual por la Gobernación de Santiago del Estero". Fue entonces que se refirió a su pretensión de que Pablo Mirolo luche por la gobernación. "Me gustaría que Pablo Mirolo sea gobernador de Santiago", definió de manera categórica. De todos modos, sostuvo que esa será una decisión que deberá tomar la dirigencia local del Frente Renovador.

Además, consideró que la prioridad hasta entonces, es atender la responsabilidad de gobernar la ciudad de La Banda. En ese sentido, calificó a Mirolo como un "excelente administrador" y deseó que ese modelo se propague por el resto de la provincia. También destacó la capacidad de gestión realizada por el intendente bandeño que se cristalizaron en la incorporación de obras para la ciudad en el Presupuesto nacional. En este sentido, Massa abogó porque la provincia actualice la coparticipación para el municipio bandeño.

Párrafo especial dedicó para manifestar que La Banda ocupa un lugar "especial en mi corazón, ya que luego del triunfo en la provincia de Buenos Aires en las legislativas de 2013, el primer lugar donde el Frente Renovador se impuso fue en esta ciudad", recordó. En Frías y Las Termas Sergio Massa destacó también que siente un especial aprecio por la provincia de Santiago del Estero a tal punto que tiene previsto realizar una visita antes de que termine marzo, a las ciudades de Las Termas de Río Hondo y Frías.