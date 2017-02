Casanello rechazó pedido de Stiuso

04/02/2017 -

El juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido del espía Antonio "Jaime" Stiuso de apartarlo en la causa que investiga a la ex presidenta Cristina Fernández por supuesto "abuso de poder", a raíz de una conversación con el ex jefe de la AFI, Oscar Parrilli, por el supuesto "armado" de causas penales al agente de inteligencia. El juez, por su parte, aseguró que no "hay nada" que le quite imparcialidad hacia su persona.

Será la Cámara Federal la que deba resolver si hace lugar o no al apartamiento solicitado por el espía.