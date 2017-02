Repudio de fiscales a Zaffaroni

04/02/2017 -

La Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación repudia los "exabruptos" vertidos por el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, cuando dijo que "si Nisman estuviera vivo, creo que yo lo ahorco porque me hizo leer su denuncia".

En un comunicado, la entidad que encabeza el fiscal federal Carlos Rívolo sostuvo que "es lamentable e innecesario que un ex magistrado utilice esas inapropiadas expresiones para pronunciarse respecto de la persona de un Fiscal que encontrara su muerte precisamente en oportunidad que realizara la denuncia sobre la cual hace la referencia citada".

Según se expresó, "los planteos jurídicos que pudieren devenir en la reciente apertura del caso son esperables dentro del marco legal del proceso, como de hecho han venido sucediendo y dirigidos hacia el objeto procesal que se desarrolla en la investigación, más de ninguna manera hacia la persona del Fiscal Nisman, que además ni siquiera puede emitir opinión al respecto".

"Es hora que quien ha ocupado un alto cargo de la Magistratura nacional y hoy lo efectúa en el orden internacional comprenda que la prudencia de sus declaraciones contribuyen a un mejor sistema de administración de justicia; y que dicha prudencia de ninguna manera implica silenciar su opinión, sino pensar para medir las palabras acertadas a fin de no incurrir en definiciones que también llegan a herir a seres queridos allegados al Fiscal Nisman", se añadió.

Las expresiones del ex juez de la Corte Suprema también había generado el rechazo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal Nisman, que consideró que los dichos de Zaffaroni eran una velada amenaza contra la memoria del ex titular de la Unidad Fiscal Amia.