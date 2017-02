Román Martínez palpitó la gran final de esta noche

Fotos ROMÁN MARTÍNEZ.

Román Martínez, jugador determinante en la estructura del Lanús de Jorge Almirón, palpitó lo que será una final clave para el Granate: "La expectativa por esta final es muy grande. Tomamos la dimensión de lo importante que es".

Pero a su vez, el ex Tigre y Estudiantes de la Plata remarcó una realidad que está a la vista de todos: "De River no descubrimos nada. Sabemos que es un equipo coopero". Martínez es un jugador experimentado, que sabe lo que es enfrentar esta clase de partidos y por eso subrayó que en las finales uno no puede quedarse con nada.

"La final es algo distinto, es un solo partido y no podés guardarte nada. Hay que dejar todo", afirmó.

"La intención es la misma que cuando fuimos campeones. Estamos suplantando a los que se fueron. El arma nuestra es el trabajo en equipo", agregó sobre el presente de su equipo. Y cerró: "No hay favoritos. Sabemos la dimensión de River, lo que ha logrado ... Pero no nos quedamos atrás".