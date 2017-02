Cómo y dónde tramitar la visa de Estados Unidos en Argentina

04/02/2017 -

A partir de los cambios anunciados por el gobierno de los Estados Unidos para otorgarle la visa a los argentinos antes de visitar ese país, endureciendo los requisitos, estos son los pasos a seguir para realizar el trámite en el página https: //ar.usembassy.gov/es/.

Determinar el tipo de visa

El Departamento de Estado establece dos clases de visas para ciudadanos extranjeros (visa de no inmigrante y visa de inmigrante) que desean ingresar a EE.UU. En el caso de los turistas, que se encuentran dentro del primer grupo, deben optar por la B (Visa de Visitante). La tipo B1/B2 incluye a los ciudadanos no inmigrantes que viajan por negocios o turismo. Completar la solicitud electrónica Completar la Solicitud Electrónica de Visa de No Inmigrante mediante el Formulario DS-160 de solicitud de visa por Internet. Se trata de un formulario del gobierno de los Estados Unidos y sólo puede completarse en U.S.

Department of State. Ingresar la solicitud Ingresar al sitio del Servicio de Información de Visas, donde podrán registrarse creando un usuario (con un correo electrónico y clave), siguiendo estos pasos de solicitud para coordinar una cita en la Sección Consular: a) Crear una cuenta de usuario en la página Official U.S. Department of State Visa Appointment Service. b) Ingresar el número de confirmación DS-160 para cada uno de los solicitantes de visa. c) Completar el proceso de envío de documentos por servicio de mensajería, es decir, elegir una sucursal de DHL para el envío del pasaporte.

Aclaración: DHL retendrá los pasaportes visados hasta 30 días. Pasado ese plazo y, en caso de no ser retirados, serán devueltos al Consulado y se retendrán por 6 meses. Pasado ese plazo, se cancelará la visa y los pasaportes serán devueltos al Renaper. d) Pagar el arancel de solicitud de visa.

Por ejemplo, las visas de turismo, negocios, tránsito, tripulante, estudio, visitante de intercambio y periodistas cuestan U$S 160. e) Concertar dos citas. Una en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y otra en la Sección Consular.

A la cita en el CAS hay que llevar pasaporte vigente para viajar a EE.UU., la página de confirmación del formulario DS-160 y la hoja impresa de la confirmación de la cita. Allí les tomarán las huellas dactilares y foto. El CAS se ubica en la Av. Santa Fe 4569 y el horario de atención es de lunes a viernes, de 7 a 19, y los sábados, de 8 a 13. La segunda cita será en la Sección Consular de la Embajada de los Estados Unidos, que se encuentra en la Av. Colombia 4300.

Desde la Embajada de los Estados Unidos en Argentina se sugiere a los solicitantes de visa que "no realicen reservas o compras de tickets aéreos ni hotel hasta que hayan obtenido sus pasaportes con la visa correspondiente".