Se pone en marcha el O’ Globo Megacotillón

04/02/2017 -

La pelota vuelve a rodar esta tarde en la zona sur de la ciudad, con la disputa del torneo de verano O’Globo Megacotillón, que organiza la Liga Fan en el predio El Potrerito. La programación es la siguiente. En cancha 1: Sara Mañu vs. Los Pibes; Real Madrid vs. Warriors; RHogar vs. Los Coyotes. Cancha 2: La Alvarado vs. Tar Tec; Quilmes F.C. vs. Abogados Cuervos; El Fortin vs. La Esquina. Cancha 3: Ferretera Pecce vs. Peka F.C. Cancha 4: Corte de Miércoles vs. Málaga; Atl. Smata vs. Messia; Coesa vs. Bº Juramento. Cancha 5: Fecha vs. Napoli; O’Globo Megacotillon vs. Sacachispas; Quilmes vs. La Andes.

Cancha 6: Bº Sarmiento vs. Newbery (Postergado). Cancha 7: La JP del 7C vs. Bayer Munich. Cancha 8: Villa las Delicias vs. Taller Tevez. Cancha 9: Peluquería Nano vs. Niupi; Club de Amigos vs. Chelsea F.C; Taller Dany vs. Tinglados Albarracín.