Club 504 y Villa Carolina, en busca de los cuartos

Esta tarde se jugarán los encuentros correspondientes a las llaves de playoff del campeonato de Verano.

04/02/2017 -

En diferentes puntos de la ciudad se disputará esta tarde la apasionante llave de octavos de final del Torneo de Verano que organiza la Liga del Sur, para zona Campeonato como Consuelo en ambas categorías.

En la extensa cartelera se destaca el juego que protagonizarán en cancha de Villa Yocca, uno de los candidatos al título: Club 504 vs. Villa Carolina, en la categoría C 33. No menos importante será el duelo que protagonizarán Gomería Sara y Mañu con su clásico rival, Barrio Cáceres. Por la división mayor, Cioccolani deberá superar al complicado conjunto de RG Neumáticos si pretende avanzar hacia el campeonato.

Desde la organización advirtieron que el equipo de La Feria, (40), clasificó a los cuartos de final de la Zona Consuelo. La pelota comenzará a rodar a las 16.30 para los encuentros programados para el primer turno. Los segundos partidos se iniciarán a las 17.30. Habrá tolerancia de 30 minutos para los primeros juegos. En las canchas que tengan un solo partido la acción iniciará a las 17. La cartelera completa, se detalla a continuación. En cancha de EL LIBERAL: Profesores Juniors vs. Alberto Rueda (33) y Academia Peluquería Luis vs. Papelera El Mundo (40). En Defensores de Maco: Agrupación Martín Fierro vs. Los Santos (33) y Coy Unidos vs. Atlético Alianza (40). En París: Indumentaria LAR vs. Motofull (33) y Palermo vs. Barrio Cáceres (40).

En San Martín Vuelta la Barranca: Zanjón vs. San Martín (33) y Villa Yocca vs. Expreso Lo Bruno (40). En Los Halcones 1: Papelera El Mundo vs. París FC (33) y El Carro de Ariel vs. Almirante Brown (40). En Gimnasia de Maquito: Peca Suárez Construcción vs. UTA (33) y Zanjón vs. Las Heras (40). En Ciclón de Flores: Gomeria Sara y Mañu (33) y Sitravise / IPVU (40). En Vélez de Maquito: La Gaucho vs. La Verdulería (33) y Los Santos vs. La Brown Malagueña (40). En Monjitas: Estudiantes de Ulluas vs. La Brown (33) y Sportivo París vs. Villa Reconquista (40). En Boca Los Flores: Villa Antonia vs. Filial 23 (33) y Gomeria Sara y Mañu vs. Agrupación Martín Fierro (40). En Palermo (La Banda): Los Monkikis vs. Pilchería Max Mar (33) y Tornería De Pablo vs. Villa Antonia (40). En Villa Yocca: Club 504 vs. Villa Carolina (33) y París FC vs. Carpintería Gaby (40).

En 8 Hermanos: La Joya Gramajo vs. Repuestos El Globito (33) y Repuestos El Globito vs. Corralón San Esteban (40). En San María: La Pampa vs. Villa Yocca (33) y Mariano Moreno vs. Parque Sur (40). En San Pedro: Gomería Pichi vs. Academia Peluquería Luis (33) y Cioccolani vs. RG Neumáticos (40). En Zanjón: Villa Reconquista vs. Los Pasajeros (33).