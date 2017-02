Extensa cartelera con varias buenas propuestas, para otra jornada de fútbol

04/02/2017 -

La programación completa para esta tarde se detalla a continuación:

En cancha de Los Pichones 1: Gremio Judicial vs. Ersa (L) y Martín Fierro vs. Castelli (L).

En Gremio Judicial: Gremio Judicial vs. Metalúrgica Dorrego (40) y Gremio Judicial vs. Deportivo Fuga (50).

En Pichones 2: Axel vs. Cólon B (L) y Necochea vs. Omina (50).

En Pichones 3: Aesya vs. El Depor (L) y Abogados Cat vs. Halcones (L).

En Pami: Asociación Bancaria vs. Beltrán (L) y Asociación Bancaria vs. El Pami (40). En San Esteban: Barcelona vs. Red Star (L) y Jóvenes Abogados vs. Dep. Banda (L).

En Agroquímicos: Agroquímicos vs. Malcriados (L) y Agroquímicos vs. Pami (50).

En Copse: Copse vs. Kiosco Lali (45). En Ingenieros: UIA vs. Arquitectos (50).

En Telefónicos: Telefónicos vs. IPVU (50) y La Unión vs. Despensa Mis Viejos (45).

En Calle 14: Calle 14 vs. Jorge Newbery (45).

En Degano Pujio: Metalúrgica Dorrego vs. Gente Feliz (L) y Farmacia Dr. Obrero vs. Ingenieros (40).