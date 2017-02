Fotos Álvarez Quiroga, "Santiagueño nomás"

"Santiagueño nomás" es el nombre del próximo disco que editará Mario Álvarez Quiroga. Fiel y consecuente con su historia de autor y compositor, esta novel placa discográfica contará con temas de su autoría donde remarcará la identidad del santiagueño.

"No hay que dejar de mirar atrás. Nuestra esencia está aquí, en Santiago, en cada lugar de la ciudad o de la provincia. No debemos olvidar de dónde venimos y hacia dónde vamos", aseguró en declaraciones a EL LIBERAL.

"No se me hace difícil mantener en alto nuestra identidad. Esa es la conciencia que tengo acerca de mi misión como persona, como artista. Yo lustraba zapatos en la plaza de Libertad. Estoy orgulloso de ser santiagueño. Nacer en la ciudad más antigua es un honor. Para mí no es una mochila llevar el sello de ser santiagueño. Todo lo contrario, me siento muy bien. No la siento pesada a esa mochila", destacó el ex integrante del conjunto "Los Carabajal". Álvarez Quiroga integró "Los Carabajal" en la década del 80. "Hay que mantener cincuenta años de un conjunto folclórico.

La familia Carabajal nos hace quedar bien en todo el país y el mundo", especificó al referirse a los cincuenta años de trayectoria que celebra esta formación. Ya, en conferencia de prensa, el prestigioso músico enfatizó: "Santiago del Estero me dio la posibilidad de nacer artísticamente. Y esto le genera mucho orgullo ya que de a poco fue ganando lugar en los escenarios locales y nacionales. No tuve que salir a buscar qué hacer con mi vida. Nací con esta vocación y así fui ganando lugares", dijo.

"Fatiga" Reynoso, un ángel Mario Álvarez Quiroga evocó, en su contacto con la prensa, a Guillermo ‘Fatiga’ Reynoso y Leocadio del Carmen Torres, dos figuras centrales de Los Manseros Santiagueños que fallecieron el año pasado. A Reynoso lo recordó como un ‘hombre humilde, increíble, que siempre te hacía sonreír. Pasaron muchos años y su voz nos identificó. Nos dejó recuerdos maravillosos. Es nuestro ángel". En cuanto a Torres, precisó: "Una gran persona, humilde, generosa y un santiagueño puro como lo fue también Reynoso. Dos seres maravillosos que le han dado grandes cosas al folclore santiagueño". También brindó su opinión en torno al Festival de La Salamanca, muestra artística y cultural organizada por la Municipalidad de La Banda.

"La Salamanca hoy es un festival que representa lo mejor del folclore de la provincia. En el escenario Jacinto Piedra no solo tocamos artistas reconocidos sino nuevos exponentes que muestran sus propuestas con gran entusiasmo", remarcó. "Semillero impresionante" Quiroga afirmó que las próximas ediciones de La Salamanca será un escenario más que importante para las nuevas generaciones de folcloristas y para todos aquellos que vienen tocando desde hace muchos años. Consultado acerca de las innovaciones técnicas que hacen las nuevas formaciones folclóricas sobre ritmos como la chacarera, precisó: "No hay que estar en contra de la gente que suma. Ellos suman. Si no lo hacemos nos quedamos en el tiempo. No hay que estar en contra de esto. Hay un semillero inmenso que va a seguir generando música. Me puedo morir tranquilo que hay un semillero impresionante".

Cuando un periodista se identificó que era de Añatuya, Álvarez Quiroga, luego de responderle concretamente la pregunta, sugirió a las autoridades de esa ciudad que "arreglen la casa de Homero Manzi. No se dan cuenta de lo que hizo, de lo que significa Homero Manzi".