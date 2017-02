"No se puede votar con este estatuto"

Fotos POSTURA. El presidente de River está en la vereda opuesta a los dirigentes del Ascenso, pero considera que la solución tiene que ser consensuada.

04/02/2017 -

Rodolfo D’Onofrio, presidente de River Plate y flamante miembro de Fifa, le advirtió ayer a la dirigencia del Ascenso que "no se puede votar presidente (de la AFA) con el estatuto actual", tal como reclamó ese sector luego de un plenario realizado el jueves en la sede de Viamonte 1366.

El titular riverplatense le recordó a sus pares de las divisiones menores que ese fue el mandato del máximo organismo rector del fútbol, por lo que antes "hay que aprobar el nuevo estatuto" que modificará la composición actual de 75 asambleístas con mayoría del Ascenso. "Tiene que haber Asamblea, después tenemos que aprobar el estatuto y la Superliga, y recién entonces, con el estatuto nuevo, llamar a elecciones. Para un presidente falta todavía. Hay muchas cosas que hacer. No se debe votar con el estatuto actual, lo dijo Fifa", alertó.

El dirigente, integrante de la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol en la Fifa, le contestó de esa manera a los directivos del Ascenso, que amenazaron con no dar quórum en la Asamblea si no se tratan cinco puntos específicos, entre ellos, la designación de un nuevo presidente.

Luego, D’Onofrio rechazó las acusaciones del vice de Nueva Chicago, Daniel Ferreiro, quien lo definió como un "personero del voto calificado" al igual que Marcelo Tinelli (San Lorenzo). "Me parece gracioso y me da pena. Creo que él es una buena persona, pero así no es el camino, el camino es el diálogo. No hay que inventar. Se quedaron con la vieja AFA y no existe más", consideró.

El presidente de River trazó un diagnóstico muy crítico, al asegurar que la AFA está "muy cerca de tocar fondo", pero pese a todo fue "muy optimista" sobre la posibilidad de "salir" de la crisis. "Todo lo que está ocurriendo nos va a llevar a la necesidad de un cambio definitivo. Creo que ese momento llegó porque la desesperación económica hace que tengamos que llegar a acuerdos obligatoriamente", entendió.

No se atrevió a vaticinar cuándo volverá al fútbol en Argentina porque ello sucederá "cuando aparezca la plata", como lógico resultado por la firma de "un contrato privado".

"La comisión encargada de negociar los derechos audiovisuales habló con el Estado y con las empresas privadas, ahora hay que llamar a Asamblea y analizar quién realiza la mejor oferta por el producto", explicó.

D’Onofrio reconoció las propuestas de Fox/Turner y ESPN pero no la de Consor, empresa estadounidense dedicada a los derechos de propiedad intelectual. "No participé de ninguna reunión con ella, no desconozco la oferta. Sé que existe porque me dijo Armando Pérez", aclaró.

"Veremos qué es y de qué se trata. Se tiene que tener en cuenta todo y se tienen que fijar las condiciones para presentarse. Eso se está elaborando y se lo vamos a dar a los oferentes", adelantó. "Sin dudas uno de los temas claves debe ser la duración del contrato. Para nosotros tiene que ser no de plazos muy largos, pero que se pueda prolongar. Esto debe ser así porque la tecnología cambia todo el tiempo. Nosotros necesitamos tener mejores recursos y si la tecnología va evolucionando, la AFA debe ser copartícipe para tener mejores condiciones", concluyó.