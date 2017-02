Expertos aseguran que cada 30 minutos se diagnostica un cáncer a la sangre

04/02/2017 -

Muchos tipos de cáncer no son prevenibles, pero eso no significa que no haya nada por hacer al respecto. Las enfermedades oncohematológicas como las leucemias, linfomas y mielomas son menos frecuentes que el cáncer de mama, el de pulmón o el de colon. Sin embargo, en nuestro país -extrapolando datos internacionales- habría cerca de 1 nuevo diagnóstico cada 30 minutos, lo que representa alrededor de 15 mil nuevos casos al año.

En el marco del Día Mundial del Cáncer, la Asociación Leucemia Mieloide Argentina (Alma) reconoció que, tras el diagnóstico de alguna de estas enfermedades oncohematológicas, pasan a ser centrales aspectos como dar con un médico especialista, contar con la información necesaria para ser protagonista de la propia vida, acceder a los tratamientos que indique el profesional, recibir el apoyo adecuado de nuestros seres queridos y de la sociedad, y conservar siempre una actitud positiva ante esta difícil situación que uno enfrenta.

Fernando Piotrowski, director ejecutivo de Alma, puso énfasis en que es fundamental dar con un médico especialista.

"Esto es muy importante, primero porque muy probablemente sea el que finalmente logre brindar un diagnóstico certero. Luego, será el más preparado para sugerir las mejores decisiones terapéuticas y el que está a la vanguardia de las últimas novedades en la disciplina", dijo el especialista.