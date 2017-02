Uno de cada dos autos que se patentaron en enero fue fabricado en Brasil

04/02/2017 -

Cerca del 50% de los 93.000 vehículos patentados en enero en Argentina se fabricaron en Brasil y en el detalle de las ventas se advierte que de los 10 automóviles más vendidos en el primer mes de este año, 7 corresponden a modelos producidos en el país vecino ya que, entre automóviles, pick ups y utilitarios se importaron más de 43.000 unidades brasileñas.

Según los datos de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara), de esos 93.000 vehículos, unas 34.000 unidades fueron fabricadas en la Argentina y 16.000 unidades llegaron provenientes de México, de Europa y Asia.

"No es casual que se haya vendido una cifra considerable de vehículos provenientes de Brasil", analizó un alto directivo de una terminal con fábricas en ambos países.

"Ese mercado no repunta y lo que no ubican allá viene para nuestro país. En enero, el mercado brasileño vendió 147.000 unidades, un 5% menos que enero de 2016. Por eso las autoridades económicas brasileñas están buscando nuevos mercados de exportación para que no se pare la producción en las plantas que actualmente tienen una capacidad ociosa de más del 50%", detalló el directivo de la industria automotriz.

Concesionarios de Capital y el GBA precisaron que en las últimas dos semanas de enero las ventas de 0 km "se dispararon hasta superar las 90.000 unidades’.