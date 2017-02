"El papa Francisco me pidió que siga haciendo lío", reveló sor Lucía

04/02/2017 -

Sor Lucía Caram, la monja tucumana que volvió a los primeros planos luego de referirse a la vida "en pareja de María y José", aseguró, en una entrevista con el diario tucumano La Gaceta, que el papa Francisco le pidió que "siga haciendo líos".

Hace 27 años que se fue de Tucumán, donde casualmente se encuentra estos días visitando a su madre enferma. Desde una casa de campo, sin señal telefónica, pero con internet, el diario tucumano La Gaceta se comunicó con ella vía WhatsApp para hablar sobre sus dichos acerca de la vida "en pareja de María y José".

El domingo pasado, sor Lucía Caram se presentó en el programa "Chester in love" (se transmite por el canal español Cuatro TV), conducido por el periodista Risto Mejide. La monja tucumana aseguró que "la Iglesia durante mucho tiempo ha tenido muy mala relación" con el tema del sexo. Sostuvo, además, que se trata de un tópico al cual lo tuvo "un poco bajo la alfombra, y no era un tema tabú sino un tema que se consideraba sucio, oculto, y era la negación de lo que yo creo que es una bendición".

Con referencia a la Virgen María, la religiosa manifestó que ella entiende "que realmente sea muy difícil de creer, de asumir, el tema de la virginidad de María, y encima a San José, para demostrar que no había nada, normalmente lo dibujan viejo y con barba. Yo creo que María estaba enamorada de José y yo creo que era una pareja normal. Yo creo que lo normal, que era tener sexo y tener una relación normal de pareja.

Cuando le preguntaron acerca de qué dicen el Papa y su comunidad sobre sus dichos, aseguró: "Mi comunidad me entiende, me quiere y comparte mi preocupación, aunque a veces me dice que tengo que ser más prudente. Al Papa le conté que habíamos cedido la mitad de monasterio para hacer la casa de la infancia y que le pondremos Francisco. Me aclaró que tendría que ser San Francisco de Asís, y me dijo que siga haciendo lío".

También contó: "Mi vida comienza cada día a las cuatro de la mañana y hasta nueve no empiezo a atender las obras. De esta manera intento compatibilizar la vida contemplativa con mi inquietud y mi pasión por el Evangelio y por los preferidos del reino que son los más pobres".

Y sobre su presencia en los medios, manifestó: "Se ha ido acentuando desde que tuve que salir a pedir recursos para la fundación. Tenemos un albergue con 800 personas y un banco de alimentos donde damos de comer a 800 familias.