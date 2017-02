Fotos AYUDA "La presencia en los medios se ha ido acentuando desde que tuve que salir a pedir recursos para la fundación", remarcó sor Lucía.

En su entrevista con el diario La Gaceta, sor Lucía Caram contó desde los motivos que la llevaron a ser monja hasta sus autores favorito y su labor pastoral.

¿Cómo decidió ser monja?

La iglesia de Tucumán ha tenido una trayectoria significativa al lado de los más pobres y a mí el mensaje del Evangelio de Jesús me hacía sentir que tenía que dedicarme a esto con toda mi fuerza, mi corazón y mi mente. La vida religiosa era una opción para esto. Siempre he creído que el proyecto de Jesús del Reino era trabajar para que a todo el mundo le merezca la pena vivir y me dedico a trabajar para defender los derechos de Dios, el derecho a que todos sus hijos vivan con dignidad. Desde muy pequeña sentí una inquietud por los más pobres.

¿Qué le gusta leer?

Mi autor favorito es José Antonio Pagola, teólogo que escribe el Jesus histórico, y es mi lectura de cabecera. Luego leo mucho a Víctor Küppers que es un gran amigo mío y cada día procuro leer también una tira de Mafalda, que es mi directora espiritual, aunque algunos no les hace mucha gracia, pero a mí me ayuda a tener buen ánimo.

Usted vive en el convento Nuestra Señora de los Ángeles y Santa Clara de Manresa, Barcelona, hace 23 años y estuvo cinco años en Valencia. ¿Qué extraña de Tucumán?

El mejor recuerdo son las vacaciones en familia en El Corte. Entonces mi casa parecía casa de colonias porque siempre estaba llena de gente. Siempre había lugar para los amigos. Era una casa de puertas abiertas.

Vida contemplativa

¿Cómo pasa de la vida contemplativa a lo que es hoy?

Con la crisis del 2008 mucha gente se acercó a nuestro monastenio a pedir ayuda y alimento. Comenzamos a dar de comer a ocho personas y luego eran más, hasta que decidimos hacer una fundación, Rosa Oriol, que ahora tiene 300 voluntarios. Además al ver que el 17% de la población era musulmana y la convivencia no era fácil, decidí crear un grupo de diálogo interreligioso, con el que trabajamos en integración.

Han reconocido su tarea y ha recibido ayuda del Barcelona, del que usted es fan.

Sí, en 2015 me dieron el premio El Catalán del Año, en ese momento pedí que se hiciera un pacto nacional contra la pobreza infantil y logré que se sumara a este programa solidario (‘Invulnerables’) La Caixa, que es la tercera fundación más grande del mundo y la fundación del club Barcelona.