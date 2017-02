"Chaqueño": "Hubo una falencia ahí, un error de uno sin mala intención"

04/02/2017 -

Oscar "Chaqueño" Palavecino aprendió la lección luego del escándalo que protagonizó en Corrientes, en el Festival Nacional del Chamamé, donde pronunció palabras que fueron calificadas de "homofóbicas y sexistas", y le generaron una denuncia por parte de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala).

Además, tuvo un incómodo contrapunto con Aníbal Pachano.

En la primera noche del Festival Nacional de La Salamanca, el músico salteño subió al escenario "Jacinto Piedra", cantó y no habló. Durante más de una hora, sin interrupciones, interpretó lo mejor de su repertorio.

Luego, en conferencia de prensa, tras ser consultado si cantar y no hablar será la premisa que tendrá luego de lo ocurrido en Corrientes, Palavecino explicó que optó por esto porque así estaba especificado en el contrato ya que había muchos cantores que seguían después de él.

Antes de subir al escenario, en la puerta del camarín, Palavecino habló en exclusiva con EL LIBERAL sobre lo sucedido en Corrientes y su discusión mediática con Aníbal Pachano.

¿Superaste la etapa de lo que sucedió en el Festival del Chamamé y la posterior discusión con Aníbal Pachano?

Bueno, yo hice un chiste y fue más que eso. No hubo mala intención de nada. Lo demás, no lo tuve en cuenta porque yo no estoy para discutir con un mediático. Yo he pedido disculpas y sigo pidiendo disculpas si he estado mal. Ha sido un momentodel festival, un momento que uno no lo necesita y no sé por qué lo he hecho. Hubo una falencia ahí, un error de uno sin mala intención. Es por eso que pido disculpas. Ahora, si yo lo hubiera hecho queriendo yo creo que no tendría que estar pidiendo disculpas. Pero, en realidad, nadie habla de que hubo 30 mil personas, de lo bien que se lo hizo y de que yo fuí a cantar chamamé y no zambas y chacareras, que es otra cuestión para nosotros los cantores.

¿Pachano menospreció la chacarera cuando, según publicaciones, dijo que usted "es un cuadrado, y por eso hace chacareras..."?

Y ahí ofende mucho. En ese caso, ofendió mucho...si lo ha querido hacer por mí y, realmente, a la chacarera no la canta cualquiera, no la baila cualquiera, ni la escribe cualquiera".

Luego, en conferencia de prensa, habló de la abundancia de cantores en La Banda y el resto de Santiago del Estero. "A ustedes los santiagueños les sobra cantores, no sé cómo hacen para cumplir con todos en cinco noches", precisó el artista que el próximo 11 cantará en Medellín (Santiago del Estero).