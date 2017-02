El ex primer ministro noruego fue retenido una hora en EE.UU.

04/02/2017 -

El ex primer ministro noruego Kjell Magne Bondevik aseguró que el martes fue retenido durante una hora en un aeropuerto de Estados Unidos porque en 2014 había visitado Irán, según difundió ayer el canal ABC7.

‘Por supuesto que entiendo el miedo frente a la posibilidad de dejar entrar terroristas al país’, dijo el político a ABC7, aunque agregó que tendría que haber resultado evidente que él no era un terrorista.

‘Tendría que haberles quedado claro cuando vieron que yo tenía un pasaporte diplomático y que soy un ex primer ministro’, opinó Bondevik. ‘Eso debería haberles alcanzado para reconocer que no represento ningún problema o amenaza para el país, y deberían haberme dejado ir inmediatamente, pero no lo hicieron’, dijo. Según Bondevik, quienes lo retuvieron no apelaron al reciente decreto migratorio del Trump sino a un endurecimiento de las disposiciones del visado ordenado por Obama .