Un nene fue al baño y encontró una serpiente de cascabel en el inodoro

Fotos Vivían sobre un nido de víboras.

Un niño estadounidense estuvo a segundos de ser atacado por una serpiente cascabel diamante, una de las especies más peligrosas del mundo, que estaba perfectamente escondida en el inodoro del baño de su casa.

Por fortuna, pudieron matar al animal pero el dueño de casa, alarmado decidió llamar a una compañía especializada para que revise la casa y descartar que existan más.

Increíblemente, el técnico encontró 23 serpientes más en la bodega, cinco adultos y cinco bebés; y otras cinco debajo de la casa. La familia tenía, sin saberlo, un nido de serpientes.

Sin embargo, los técnicos dijeron que puede ser muy común: "En realidad es bastante simple: las serpientes de cascabel son muy secretas y pueden ser muy crípticas, y dependen en gran medida de su camuflaje. Es simplemente cómo sobreviven. Sólo porque no las veas no significa que no estén ahí".