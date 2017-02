Furor en Twitter por las fotos de Bullrich: ¿se orinó encima?

Next

Hoy 11:00 -

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich es el tema del momento en las redes sociales, por algunas fotos que fueron tomadas ayer cuando descendía de un avión, en las cuales se la puede ver con el pantalón mojado.

De acuerdo a lo informado, las imágenes fueron capturadas en San Juan. Lógicamente, lo primero que supusieron es que Bullrich tuvo un episodio de incontinencia. Como si fuera poco, se la puede ver con el pantalón desprendido.

El tema y las versiones desbordaron Twitter.

NO PUEDO MÁS. pic.twitter.com/vDva5IqTdP

Patricia Bullrich meada. No pueden parar avergonzar todo el tiempo.

Esto de #LosBolsosDeMacri me da cierta incontinencia... no @PatoBullrich?

No pueden controlar esfínteres y van a controlar la inseguridad... pic.twitter.com/R5D29eD0vC