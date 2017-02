Gisela Bernal "incendió" Twitter con una foto en ropa interior

Fotos Gisela Bernal.

Hoy 13:52 -

La bailarina Gisela Bernal volvió a calentar las redes sociales con una foto muy sugestiva, en la cual se la puede ver extremadamente sensual y en ropa interior.

A través de su cuenta de Instagram, se mostró desde la cama, luciendo un conjunto de ropa interior de encaje que provocó miles de comentarios, sobre todo de la platea masculina.

En oportunidades anteriores, la ex de Ariel Diwan confeso: "A veces no uso ni tanga ni culotte, no me pongo nada. Es muy interesante y genera ratones en el otro, cuando te pones un vestidito largo, por ejemplo".

Y brindó detalles de su vida sexual: "Tuve sexo en un baño y en un boliche, me encantaría hacerlo en un avión. Me gustan todas las posiciones sexuales".