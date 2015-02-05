CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 05 de Febrero 2017

A LAS 22.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS, LA GALA

Hoy 20:36 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 NICK JR.

16.30 CINE. JACK Y SU GEMELA

18.00 LOS TRES CHIFLADOS

19.15 JUGUEMOS EN EL BOSQUE

20.00 MONO BINGO

20.15 SORTEO TÓMBOLA

20.30 MOISÉS, EL RESUMEN

21.30 JOSEU Y LA TIERRA PROMETIDA,

EL ADELANTO

22.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS,

LA GALA

00.15 FUEGO, PLACERES TERRENALES

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

08.00 FITNESS Y BELLEZA

09.00 INTRÉPIDOS

11.00 EL UNIVERSO DE LOURDES

12.00 COCINA SOBRE RUEDAS

14.00 MAURO, LA PURA VERDAD

17.00 ESPECIALES AMÉRICA

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 PONELE LA FIRMA

22.00 DEBO DECIR

00.00 PENDIENTES

CANAL 9

08.30 LA PANTERA ROSA

09.00 PREVENIR

09.30 CHESPIRITO

10.30 EL CHAPULÍN COLORADO

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 EL CHAVO

14.00 CÁMARA LOCA

14.30 HOY GANÁS VOS

17.00 ALERTA COBRA

18.00 COMBATE

22.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

08.00 EL CÁLAMO Y SU MENSAJE

09.00 LA SANTA MISA

09.50 ÁNGELUS

10.00 AMIA EL LEGADO TV

11.00 PAKAPAKA

13.30 QHAPAQ ÑAN, DESANDANDO

EL CAMINO

14.00 LOCOS POR EL CAMPO

14.30 COCINEROS ARGENTINOS

21.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS

 EL TRECE

09.00 PIÑÓN EN FAMILIA

09.30 EL GARAGE

10.15 CINE DE LA MAÑANA

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 REAL O NO REAL

 


CANAL 14 

12.30 ZAPA ZAPA

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 LA 40

14.30 RECORDANDO

16.00 EL ELEGIDO DEL VERANO

17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL

17.30 BÁSQUET CAPITALINA

19.00 MUSICALES

19.30 EL CLÁSICO: GÜEMES vs.

COMERCIO - IDA

21.30 FESTIVAL DE CLODOMIRA

22.00 PASA EN SGO

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE

BAILA

23.00 EL GEN DE GENARO

CANAL 4

09.00 SERIES ANIMADAS

11.00 CONSTRUYENDO SABORES

11.30 MISA DE LA COMUNIDAD

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 DESTINOS DEL TURISMO Y

LA CULTURA

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV

21.30 TOP RANKING

22.30 SIN PROTOCOLO

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME

00.00 CANAL GLITZ


PELÍCULAS

CINEMAX

04.35 PURA SUERTE

07.05 LA TIERRA ANTES DEL TIEMPO XIII: LA

SABIDURÍA DE LOS AMIGOS

08.39 NO ME QUITES A MI NOVIO

10.58 EL ENCANTO DE LA BESTIA

12.43 LA CASA DEL LAGO

14.48 OLIMPO BAJO FUEGO

15.13 BOY 7: SIN IDENTIDAD

17.03 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

22.00 OLIMPO BAJO FUEGO

TNT

07.17 AMOR, BODA Y MATRIMONIO

08.50 ¡SÍ SEÑOR!

10.39 EL EXPRESO POLAR

12.22 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS

14.04 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?

15.59 17 OTRA VEZ

17.51 SCARY MOVIE 4: DESCUARTIZADOS DE

MIEDO

19.12 EL LLANERO SOLITARIO

22.00 THOR: UN MUNDO OSCURO

00.05 KICK-ASS - UN SUPERHÉROE SIN SÚ-

PER PODERES

TCM

06.50 EL MAGO DE OZ

08.30 FRENESÍ

10.25 LA COSTILLA DE ADÁN

12.05 SELECCIÓN TCM

12.20 UN LARGO ADIÓS

14.10 CIUDAD DE DIOS

16.15 JÓVENES PRODIGIOSOS

18.05 HAIRSPRAY

20.00 VIDAS REBELDES

22.00 IRMA LA DULCE

SPACE

06.21 LLAMARADA

08.47 IDENTIDAD DESCONOCIDA

10.53 EL PROTEGIDO

12.50 LA ISLA

15.15 22 MINUTOS

16.38 VENGANZA EN LA PRISIÓN

18.18 ONG BAK: EL INICIO

20.07 LOS INDESTRUCTIBLES

22.00 BATMAN: EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S13

10.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S13

11.00 CHICAGO FIRE

12.00 CHICAGO FIRE

13.00 CHICAGO FIRE

14.00 CHICAGO FIRE

15.00 HALCÓN

16.45 GUERRA DE LOS MUNDOS

19.00 THE LIBRARIANS

20.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S10

21.00 ROBIN HOOD

23.45 GUERRA DE LOS MUNDOS

CINECANAL

06.45 NEGOCIOS FUERA DE CONTROL

08.20 MÁS BARATO POR DOCENA

10.00 INFOMERCIALES

12.00 500 DÍAS CON ELLA

13.40 SIN RUMBO 2

15.20 CONFUSIÓN DE AMOR

17.10 HORTON

18.40 EL VIAJE MÁS LARGO

20.55 BRIGADA A: LOS MAGNÍFICOS

23.00 G.I. JOE: EL ORIGEN DE COBRA


A DÓNDE IR

CLUB OLÍMPICO

(AMEGHINO 114)

TODOS LOS DOMINGOS DE FEBRERO, A PARTIR DEL 5, DE 14.30 A 20,

HABRÁ SHOW EN VIVO EN LA PILETA DE OLÍMPICO.


CINES

SUNSTAR

MOANA (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY- 17:3 (Castellano) 20:00

(Castellano)

RESIDENT EVIL (3D):

TERROR (+16 años)

HOY - 22:30 (Cast)

xXx REACTIVADO 2D

ACCIÓN (13 años)

HOY- 17:20 (cast)

ASSASSIN ‘S CREED (2D):

CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY- 19:35 (Subt)

xXx REACTIVADO (3D):

ACCIÓN. (13 años)

HOY - 22:10 (subt)

SING ¡VEN Y CANTA! (2D):

MUSICAL. (+ 13 años)

HOY- 16:20 (Cast)

LA RAZÓN DE ESTAR

CONTIGO (2D):

DRAMA (ATP)

HOY-18:30 (Cast) 20:40 (Cast)

NIEVE NEGRA (2D):

DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY - 22:50hs (Cast)

BAILARINA (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY- 16:10 (CAST) 18:05 (Cast)

TAL E N TOS OCULTOS

(2D): DRAMA (ATP)

HOY - 20:00- 22:30 (castellano)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY - 17:00- 19:30

SIN NADA QUE PERDER

(2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 22:00 (Subtitulada)


HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE

AVENTURAS 2D ATP

17:30 - 18:00 - 20:10 - 22:30 (TODOS

LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHE 2X1 00:45

SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP

18:10 (TODOS LOS DÍAS)

RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍTULO

FINAL 2D APTA 16

AÑOS

22:50 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:10

ASSASSIN ‘S CREED 2D 13

AÑOS, CON RESERVA.

20:20 (TODOS LOS DÍAS)

XXX: REACTIVADO 2D ATPA

13 CON RESERVA ESTRENO

20:30 - 22:40 (TODOS LOS DIAS)

SÁBADO TRASNOCHE 2X1 00:50

VENTA ONLINE: MIBOLETERIA.

COM.AR

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS: A LAS 17:00.

LOS DOMINGOS: 17:00

VALOR DE LAS ENTRADAS:

EN 2D $95

3D ENTRADA GENERAL: $105

 
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