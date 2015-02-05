CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 05 de Febrero 2017
A LAS 22.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS, LA GALA
Por El Liberal
Hoy 20:36 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 NICK JR.
16.30 CINE. JACK Y SU GEMELA
18.00 LOS TRES CHIFLADOS
19.15 JUGUEMOS EN EL BOSQUE
20.00 MONO BINGO
20.15 SORTEO TÓMBOLA
20.30 MOISÉS, EL RESUMEN
21.30 JOSEU Y LA TIERRA PROMETIDA,
EL ADELANTO
22.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS,
LA GALA
00.15 FUEGO, PLACERES TERRENALES
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
08.00 FITNESS Y BELLEZA
09.00 INTRÉPIDOS
11.00 EL UNIVERSO DE LOURDES
12.00 COCINA SOBRE RUEDAS
14.00 MAURO, LA PURA VERDAD
17.00 ESPECIALES AMÉRICA
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 PONELE LA FIRMA
22.00 DEBO DECIR
00.00 PENDIENTES
CANAL 9
08.30 LA PANTERA ROSA
09.00 PREVENIR
09.30 CHESPIRITO
10.30 EL CHAPULÍN COLORADO
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 EL CHAVO
14.00 CÁMARA LOCA
14.30 HOY GANÁS VOS
17.00 ALERTA COBRA
18.00 COMBATE
22.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
08.00 EL CÁLAMO Y SU MENSAJE
09.00 LA SANTA MISA
09.50 ÁNGELUS
10.00 AMIA EL LEGADO TV
11.00 PAKAPAKA
13.30 QHAPAQ ÑAN, DESANDANDO
EL CAMINO
14.00 LOCOS POR EL CAMPO
14.30 COCINEROS ARGENTINOS
21.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
09.00 PIÑÓN EN FAMILIA
09.30 EL GARAGE
10.15 CINE DE LA MAÑANA
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 REAL O NO REAL
CANAL 14
12.30 ZAPA ZAPA
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 LA 40
14.30 RECORDANDO
16.00 EL ELEGIDO DEL VERANO
17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL
17.30 BÁSQUET CAPITALINA
19.00 MUSICALES
19.30 EL CLÁSICO: GÜEMES vs.
COMERCIO - IDA
21.30 FESTIVAL DE CLODOMIRA
22.00 PASA EN SGO
22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE
BAILA
23.00 EL GEN DE GENARO
CANAL 4
09.00 SERIES ANIMADAS
11.00 CONSTRUYENDO SABORES
11.30 MISA DE LA COMUNIDAD
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 DESTINOS DEL TURISMO Y
LA CULTURA
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
21.30 TOP RANKING
22.30 SIN PROTOCOLO
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
00.00 CANAL GLITZ
PELÍCULAS
CINEMAX
04.35 PURA SUERTE
07.05 LA TIERRA ANTES DEL TIEMPO XIII: LA
SABIDURÍA DE LOS AMIGOS
08.39 NO ME QUITES A MI NOVIO
10.58 EL ENCANTO DE LA BESTIA
12.43 LA CASA DEL LAGO
14.48 OLIMPO BAJO FUEGO
15.13 BOY 7: SIN IDENTIDAD
17.03 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
22.00 OLIMPO BAJO FUEGO
TNT
07.17 AMOR, BODA Y MATRIMONIO
08.50 ¡SÍ SEÑOR!
10.39 EL EXPRESO POLAR
12.22 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS
14.04 ¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS...?
15.59 17 OTRA VEZ
17.51 SCARY MOVIE 4: DESCUARTIZADOS DE
MIEDO
19.12 EL LLANERO SOLITARIO
22.00 THOR: UN MUNDO OSCURO
00.05 KICK-ASS - UN SUPERHÉROE SIN SÚ-
PER PODERES
TCM
06.50 EL MAGO DE OZ
08.30 FRENESÍ
10.25 LA COSTILLA DE ADÁN
12.05 SELECCIÓN TCM
12.20 UN LARGO ADIÓS
14.10 CIUDAD DE DIOS
16.15 JÓVENES PRODIGIOSOS
18.05 HAIRSPRAY
20.00 VIDAS REBELDES
22.00 IRMA LA DULCE
SPACE
06.21 LLAMARADA
08.47 IDENTIDAD DESCONOCIDA
10.53 EL PROTEGIDO
12.50 LA ISLA
15.15 22 MINUTOS
16.38 VENGANZA EN LA PRISIÓN
18.18 ONG BAK: EL INICIO
20.07 LOS INDESTRUCTIBLES
22.00 BATMAN: EL CABALLERO DE LA NOCHE
ASCIENDE
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S13
10.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S13
11.00 CHICAGO FIRE
12.00 CHICAGO FIRE
13.00 CHICAGO FIRE
14.00 CHICAGO FIRE
15.00 HALCÓN
16.45 GUERRA DE LOS MUNDOS
19.00 THE LIBRARIANS
20.00 LA LEY Y EL ORDEN: UVE S10
21.00 ROBIN HOOD
23.45 GUERRA DE LOS MUNDOS
CINECANAL
06.45 NEGOCIOS FUERA DE CONTROL
08.20 MÁS BARATO POR DOCENA
10.00 INFOMERCIALES
12.00 500 DÍAS CON ELLA
13.40 SIN RUMBO 2
15.20 CONFUSIÓN DE AMOR
17.10 HORTON
18.40 EL VIAJE MÁS LARGO
20.55 BRIGADA A: LOS MAGNÍFICOS
23.00 G.I. JOE: EL ORIGEN DE COBRA
A DÓNDE IR
CLUB OLÍMPICO
(AMEGHINO 114)
TODOS LOS DOMINGOS DE FEBRERO, A PARTIR DEL 5, DE 14.30 A 20,
HABRÁ SHOW EN VIVO EN LA PILETA DE OLÍMPICO.
CINES
SUNSTAR
MOANA (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY- 17:3 (Castellano) 20:00
(Castellano)
RESIDENT EVIL (3D):
TERROR (+16 años)
HOY - 22:30 (Cast)
xXx REACTIVADO 2D
ACCIÓN (13 años)
HOY- 17:20 (cast)
ASSASSIN ‘S CREED (2D):
CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
HOY- 19:35 (Subt)
xXx REACTIVADO (3D):
ACCIÓN. (13 años)
HOY - 22:10 (subt)
SING ¡VEN Y CANTA! (2D):
MUSICAL. (+ 13 años)
HOY- 16:20 (Cast)
LA RAZÓN DE ESTAR
CONTIGO (2D):
DRAMA (ATP)
HOY-18:30 (Cast) 20:40 (Cast)
NIEVE NEGRA (2D):
DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY - 22:50hs (Cast)
BAILARINA (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY- 16:10 (CAST) 18:05 (Cast)
TAL E N TOS OCULTOS
(2D): DRAMA (ATP)
HOY - 20:00- 22:30 (castellano)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY - 17:00- 19:30
SIN NADA QUE PERDER
(2D): DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - 22:00 (Subtitulada)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE
AVENTURAS 2D ATP
17:30 - 18:00 - 20:10 - 22:30 (TODOS
LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHE 2X1 00:45
SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP
18:10 (TODOS LOS DÍAS)
RESIDENT EVIL 6: EL CAPÍTULO
FINAL 2D APTA 16
AÑOS
22:50 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHE 2X1 01:10
ASSASSIN ‘S CREED 2D 13
AÑOS, CON RESERVA.
20:20 (TODOS LOS DÍAS)
XXX: REACTIVADO 2D ATPA
13 CON RESERVA ESTRENO
20:30 - 22:40 (TODOS LOS DIAS)
SÁBADO TRASNOCHE 2X1 00:50
VENTA ONLINE: MIBOLETERIA.
COM.AR
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS: A LAS 17:00.
LOS DOMINGOS: 17:00
VALOR DE LAS ENTRADAS:
EN 2D $95
3D ENTRADA GENERAL: $105