Blanco Muiño: “Los precios empezaron a bajar”

Hoy 21:41 - El director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, aseguró que “los precios empezaron a bajar” a cuatro días de la puesta en marcha del sistema que obliga a los comercios a exhibir el valor de contado y el financiado en cuotas. “Hemos visto que los precios empezaron a bajar, si tomas los diarios del miércoles en adelante. Han empezado a bajar porque baja el (valor de) contado. Se sincera el precio de contado, al no quedar enganchado con las cuotas sin interés, que eran ficticia”, señaló. Además, Blanco Muiño sostuvo que el precio de financiación “tampoco es que ha subido”, ya que “no es que se encarezca, es que aparece, porque ya estaba atrás del concepto de cuota sin interés; ahora se visibiliza”. Por otra parte, aclaró que “Ésta es una resolución que aplica también para sitios web o sea que la comercialización on line también tiene que expresar sus precios de esta manera”. En declaraciones a una radio porteña, Blanco Muiño remarcó que la resolución que entró en vigencia el miércoles “establece un régimen de cómo exhibir los precios”, pero “después los precios los fija el comercio”. “Lo que estamos diciendo es que las condi c iones de mer cado hoy por hoy deberían en muchos sectores propiciar la baja de contado y no subir la financiación porque, además, estamos con una tendencia a la baja en la inflación”, alegó. As imi smo, ant e e l planteo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) de que el 80% de los comerciantes pyme no comprende la medida ni cómo instrumentarla, Blanco Muiño replicó que la entidad “está alegando su propia torpeza”.