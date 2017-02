Crecieron el consumo de cemento y la cantidad de empleos formales

Hoy 21:51 - La construcción es uno de los sectores en donde el Gobierno nacional se apoya para comenzar a dinamizar la economía. En ese sentido, surgieron algunos brotes verdes que dan esperanza sobre la reactivación para este año, ya que en enero creció el consumo interno de cemento y la cantidad de empleos formales subió, según datos de noviembre último, por cuarto mes consecutivo. El volumen de ocupación sectorial mantuvo su tendencia al alza en noviembre. Según la información del Instituto de Estadística y Registro de la Construcción (Ieric), la cantidad de puestos de trabajo registrados en esta industria durante el mencionado mes fue de 384.369, marcando un alza del 1,9% mensual. De esta manera el empleo registrado completa su cuarto mes consecutivo de expansión y, más relevante aún, exhibe una marcada aceleración en el ritmo de incremento en relación a la tímida expansión verificada durante septiembre y octubre. De esta forma, el sector creó 7.288 puestos formales en noviembre y acumula un total de 19.293 nuevos puestos en los últimos cuatro meses. De hecho, de confirmarse con la publicación de los datos definitivos, la de noviembre se trataría de la variación mensual más importante desde marzo de 2015. Respecto de la situación del empleo de la construcción en Santiago del Estero, el Ieric destacó que en noviembre se registraron formalmente 6.460 obreros, una mejora del 1,3% respecto de los 6.378 de octubre, aunque en la comparación interanual tiene una fuerte baja del 18,6%. Despacho de cemento Según informó la cámara que agrupa a las empresas del sector, los despachos de cemento para satisfacer la demanda interna comenzaron el año con un incremento de 1,8% interanual en enero. El me r c ado na c ional absorbió en el primer mes de 2017 un total de 873.774 toneladas de ese insumo principal de la construcción, volumen que, de todos modos, se situó 7,1% por debajo del registro de diciembre. Por motivos estacionales, los envíos de cemento del mes pasado resultaron inferiores a los observados desde agosto en adelante, detalló la estadística de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP). Los despachos de cemento de 2016 habían acumulado una caída anual de 10,8% (-1,3 millón de toneladas) y se ubicaron en el nivel más bajo de los cuatro últimos años. En la asociación atribuyeron ese comportamiento al contexto recesivo en el sector privado de la construcción, y al menor ritmo de las obras públicas. Empresarios de la actividad y funcionarios del área económica habían anticipado que durante el verano, y con más contundencia a partir del segundo trimestre, se iba a quebrar la tendencia negativa registrada a lo largo de todo el año pasado. Las cuatro fábricas nucleadas en la AFCP (Loma Negra, Holcim, Cementos Avellaneda y -con menores volúmenes- PCR) advirtieron que ya sobre fines de 2016 se revirtió el importante freno sufrido en los primeros meses de ese período. Un año atrás, el Gobierno nacional dispuso paralizar un conjunto de proyectos para realizar auditorías, introducir una gestión más eficiente en el uso de los recursos públicos y corregir vacíos normativos e irregularidades. En ese contexto, la industria cementera espera un repunte productivo asentado en los ambiciosos anuncios de inversión pública y privada (estos últimos, en parte respaldados por el exitoso blanqueo de capitales), que como mínimo compensaría el derrumbe sufrido durante el actual ejercicio. El incipiente repunte del sector se percibe también en la reactivación del comercio exterior del ramo, con importaciones para completar la oferta local de 5.184 toneladas en enero (doce meses atrás no hubo compras al exterior, mientras en diciembre fueron de 4.164 toneladas).