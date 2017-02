FÚNEBRES | 5 de Febrero de 2017

Hoy 21:59 -

FALLECIMIENTOS

- Isidora del Valle Caballi

- Santiago José Queirolo

- Olga Felisa del Valle Bravo

- Yanet Saleme (La Banda)

- Rosa Graciela Díaz de Infante

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BRAVO, OLGA FELISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Sus hermanos Chela, Rubén, sus hijos Antonio, Fernando, Olga, Ricardo, Daniel, nietos y bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados en el cementerio de Atamisqui. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CABALLI, ISIDORA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Sus hijos Rubén, Claudia, Rosana, Teresa, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio El Descanso. NORCEN SEPELIO SGO.

DÍAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Su esposo: Toto, sus hijos: Chiqui, Liliana, Ramón y Héctor, hijos pol., nietos y bisnietos, part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. Hamburgo Cia. De Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Pichito; Virgen María te acogió en sus brazos y le entregó a su hijo Jesús para que te lleve a descansar en paz junto a Dios Padre. Estamos convencidos que allí tienes reservado tu lugar y que tu amor se mantendrá vivo en nuestros corazones. Su esposo Toto, sus hijos Chiqui, Liliana, Ramón y Héctor, hijos políticos, nietos y bisnietos participan su partida al reino celestial. Sus restos fueron inhumados ayer en el Parque de la Paz.

DÍAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Rosita querida que Dios te tenga en la Gloria y pedimos por tu descsanso eteerno. Su hijo Chiqui y flia., Nora y Jime participan con profundo dolor ssu fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. "Que Dios la tenga en su gloria". Su hijo Ramón, hija política Gladys participan con profundo dolor su fallecimiento, vivirá eternamente en nuestros corazones con la fe en Jesucristo de que goza de la eterna vida celestial. y agradecen a todos los familiares y amigos que los acompañaron en este difícil momento.

DÍAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Mamita fuiste más que una madre. la más preciosa mujer que Dios puso en mi vida, porque con tus sabias enseñanzas, tu entrega amorosa y permanente y el dulce perdón, dejaste grabado en mi corazón, un ejemplo de vida, con el regocijo de saber que ya descansas y gozas del amor divino. Su hija Liliana, yerno Carlos y nietos Mati, Ceci, Belu y Roci que te agradecen por tu fortaleza y amor. Ruegan oraciones.

DÍAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Hermana querida nos dejaste en esta tierra para estar en un lugar mejor, te vas a encontrar con tus padres. Siempre te recordaré. Su hermana Chicha participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

DÍAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te de la paz eterna". Sus sobrinos Nancy, Alberto y Gustavo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

DÍAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. "Señor tu hija ya está ante tí, haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Su prima Lucia Araujo Vda. de Álvarez, sus hijos Lucia y Ramón Álvarez y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Chino y Néstor Robledo con sus respectivas flias. participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de nuestro querido amigo y compañero Ramón y su esposa Gladys y acompaña a toda su flia. en este doloroso momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

DÍAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Estarás siempre en nuestros corazones; Sus consuegros Cacho y Mecha con sus respectivas flias. acompañan con profundo dolor a su esposo e hijos en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

DÍAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Doña Picho, gracias por tu amor, cariño y generosidad. Por adoptarnos como tus hijos y nietos del corazón. Gracias por estar siempre con nosotros, Te amamos. Rogamos a Dios por tu descanso y la fortaleza a toda tu flia. Patricia, Javier, Agustín y Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento.

DIAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Nuestra querida abuela, siempre presente en nuestros corazones, te agradecemos por todo lo brindado, que la luz brille en la eternidad. Rosita. Te amamos, tus nietos y bisnietos Pamela, Cecilia, David, Rocío, Belén, Matías, Jimena, Facundo, Ale, Gaby, Bauty y Celeste participan con profundo dolor su fallecimiento.

DÍAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. La Directora y Personal de Autogestión Hospitalario participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Héctor. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. La comunidad Educativa del Jardín de Infantes Nº 803 Virgen Maria de Guadalupe, personal directivo, docente y de maestranza participan y acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la madre política de su compañera Norita Cristina Coronel. Que el Señor les de cristiana resignación a su flia.

DÍAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|.

La comunidad educativa de la Esc. Nº 1132 "Ejército Argentino" participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la docente Liliana Infante. Elevan oraciones por el descanso de su alma y la resignación de su flia.

DÍAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Querida amiga la muerte es la vida, llegar junto a Dios y disfrutar de la paz que reina en el Cielo. La Felicidad de haber llegado a este lugar, junto a Jesús. Fortaleza para sus hijos y esposo; Lila Zarco y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Descansa en Paz. Personal docente, directivos, representante legal, y alumnos del Colegio Madre Mercedes Guerra participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su compañera Liliana Infante.

DÍAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Su amiga y ex vecina Graciela Luz Mattar participa con dolor el fallecimiento de Pichona y ruega oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

DÍAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. "A ti Señor levanto mi alma, Dios mío en ti confío". William Rafael Pavón y Myriam Larcher acompañan la perdida de la Mamá de su amiga Liliana. Ruegan oraciones en su memoria.

DIAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Su ex vecina Josefina Vallejo, sus hijos Claudia y Lucrecia Sosa, hijo político, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, DINA CRISTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Deseamos que descanse en paz, la recordaremos con mucho cariño todos los días. Su hermana Elena, su cuñado Luis y sus sobrinos Luis Arnaldo y Nancy.

GARCÍA, DINA CRISTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Tía querida jamás olvidaremos tus sabias palabras, tus consejos y tu cariño, te extrañaremos siempre. Sus sobrinos Nancy Laplace, Ignacio Zurita, Luisina, Rocío y Malena.

GARCÍA, DINA CRISTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Enrique y Marti Paz de Zurita y sus hijos participan con dolor el fallecimiento de la querida tía de Nancy y abrazan a sus familiares en este penoso trance.

GARCÍA, DINA CRISTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Sebastián Simonetti, Gladys Carrasco y sus hijos Pablo, Belén, Santiago y sus respectivas familias participan con pesar el fallecimiento de la esposa del amigo Cachín y ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA, DINA CRISTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Gizela Macarol, Walter Trejo y familia participan con profundo dolor su partida y acompañan a la familia en este triste momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

GARCÍA, DINA CRISTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Compañeros de trabajo de su hija Alejandra Coronel: Álvaro, Santiago, Gustavo, May, Ana, Claudia, Luciana, Rubén, Carlos, Ricardo, Soledad, Ruth, Federico, Leandro, Gabriela, Nélida, Luis, Andrés, Ximena, Facundo y Mariana participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, DINA CRISTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Lic. María Eugenia Meossi, Álvaro Luna Meossi y familia, María Eugenia Luna Meossi y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Alejandra. Elevan oraciones en su memoria.

LAMI DOZO, BASILIO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As|. Héctor Gómez Carot, Carlota de la Vega y flia. participan con profunda pena su fallecimiento.

LAMI DOZO, BASILIO ARTURO (Brigadier gral. R. de la Fuerza Aérea) (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As|. Las amigas de su hermana Carmen: Pocho, Nenena, Sara, Betty participan su fallecimiento y la acompañan en este difícil momento,. Ruegan oraciones en su memoria.

LAMI DOZO, BASILIO ARTURO (Brigadier gral. R. de la Fuerza Aérea) (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As|. La Promoción 1948 de Maestros Normales Nacionales de la Escuela Normal Manuel Belgrano acompaña con mucho cariño y honda pena el momento por el que atraviesa una de nuestras más queridas compañeras María Luisa Lami Dozo, ha perdido un hermano mayor Balo como cariñosamente lo conocían todos, partió de este mundo y su alma abandonó su cuerpo mortal para renacer en el Reino de los Cielos, Desde Santiago abrazamos fuertemente a Tachita uniéndonos a su dolor. Él ya descansa en un lugar de luz, paz, serenidad... Rezaremos por él y por Tachita, Ike, Carmencita y demás familiares. Ya descansa en paz!!!

MARTÍNEZ CASTRO, RICARDO MIGUEL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/17|. Amigos de sus hijos Mónica y Víctor; Maria Eugenia Jugo y Héctor Abatedaga., Patricia Ross y José Rojas, y Chiqui Suarez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Su hermana política Tere Mazarelli y su esposo Pedro López participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Sus vecinos Lilia de Monfrini y sus hijas Ana y Emma, sus nietos Mariano, Maria Cecilia y Ricardo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. "Señor recíbela en tu Reino y que brille para ella la luz que no tiene fin". Flias. Luna Abutt, Agüero, Varela, Elias, Díaz, Perea, Maya, Bazan, Lopez, Saravich, Cinquegrani, Ruiz, Ponce, Ledesma, Céliz y Martínez tus amigos de la Cuadra participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. El Centro de Jubilados ATE acompañan con dolor la pérdida de la compañera Ana María Mattar, y ruegan resignación para sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

MATTAR, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. El Centro de Jubilados y Pensionados ATE en nombre de sus compañeros Juan B. Ferreyra, María E. Peralta y Marta Spossetti participan con mucho dolor la pérdida de su compañera Ana Maria Mattar. Ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Su vecina Josefina Vallejo, sus hijas Claudia y Lucrecia Sosa, hijo político, nietos y bisnietos participan con dolor ssu fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MATTAR, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/17|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Los vecinos y amigos de la querida Tota: Manuel Maya, su esposa Karina y su hijo Mateo acompañan a sus hijos Roberto y Gustavo y respectivas familias. Elevan oraciones por la paz de su alma.

QUEIROLO, SANTIAGO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/17|. Sus hijos Juan, Nancy, nietos Franco, Jesy, Jimena, Sofía, Cristian, Gonzalo, Hnos. y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

QUEIROLO, SANTIAGO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/17|. El Señor es mi pastor nada me faltará, en verdes prados Él me hace descansar y a donde brota agua fresca me conducirá. Su hermana Marta Queirolo, hermano político Pedro Leturia, sus sobrinos Paola, Pedrito, Camila y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones.

QUEIROLO, SANTIAGO JOSÉ (q.e.p.d.) 3/2/17|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Su prima Elena Queirolo, primo pol. Segundo Héctor Ruiz, sobrinas Karina, Vanesa y Ma. Alejandra con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

QUEIROLO, SANTIAGO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/17|. Su primo Rubén Queirolo, prima pol. Blanca López de Queirolo, sobrinas Claudia y Antonieta Queirolo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

QUEIROLO, SANTIAGO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/17|. Su prima Lidia Queirolo de José, primo pol. Boyé José e hijos Merci, Sonia, y Chiqui José participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

QUEIROLO, SANTIAGO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/17|. Sus primos, hijos de Alberto Queirolo; Lidia, Rubén, Atilio, Cesar y Nelva Queirolo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

QUEIROLO, SANTIAGO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Las amigas de su hermana Marta; Betty, Susana, Areca, Rosita, Norita y María de los Ángeles participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

QUEIROLO, SANTIAGO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/17|. María Moyano y sus hijos Juan, Nilda, Marcelina, Graciela, René y Poli con sus respectivas flias. participan su fallecimiento y acompañan a Juanjo y Nancy en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SCHWAB, SUSANA DELICIA DEL MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/17|. Su sobrino Miguel, Magdalena, María Pía, María José, Conrado, Santiago y Juan Cruz Corvalán participan con dolor el fallecimiento de su tía Susy. Elevan oraciones en su memoria.

SCHWAB, SUSANA DELICIA DEL MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/17|. Roxana Mariel Carrizo e hijos y Rodolfo Terán participan con dolor el fallecimiento de nuestra querida Susana y ruegan por el eterno descanso de su alma.

SCHWAB, SUSANA DELICIA DEL MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/17|. Su amiga Lucrecia Cortigiani, sus hijos Mariano Sebastián y Luciana Demasi y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

SCHWAB, SUSANA DELICIA DEL MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/17|. Old Lions Rugby Club participa el fallecimiento de quien fue integrante de la primera comision directiva del club.

SCHWAB, SUSANA DELICIA DEL MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/17|. Roberto Vozza, sus hijas Carolina y Laura participan con tristeza su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SCHWAB, SUSANA DELICIA DEL MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/17|. Enrique Agüero Villarreal y flia. participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Pedro Eugenio y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

SCHWAB, SUSANA DELICIA DEL MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/17|. Los limpios de corazón verán al Redentor y gozarán de paz. Los amigos de su hijo Dr. Pedrito Vozza: Claudia Lucio, Pablo Soria e hijos Ulises y Valentino Soria Lucio ruegan resignación para sus familiares.

SCHWAB, SUSANA DELICIA DEL MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/17|. En el cielo todos cantan aleluya. Hoy tú ingresas al coro celestial. Los amigos de su hijo Dr. Pedrito Vozza: Gringa Falcione y Carlos Lucio elevan oraciones para su pronta resurrección.

SCHWAB, SUSANA DELICIA DEL MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/17|. Natalia Azuni y su hijo Pedro Bautista Vozza participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SCHWAB, SUSANA DELICIA DEL MILAGRO (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/17|. María Pía Corvalán, Juan Manuel Maidana, sus hijos Juan Manuel, Agustín, Macarena y Francisco participan su fallecimiento.

TOLOZA, RUFINO ALCIDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a acompañar sus restos hoy a las 11 al Cementerio del El Zanjón. Serv, Abraham Gubaira S. R. L. para Caruso Cia. de Seguro.

TOLOZA, RUFINO ALCIDES (q.e.p.d.)Falleció el 4/2/17|. Su hermano Atilio Toloza, su esposa Petra, sobrinos Tito, Toti y Pelusa participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs cementerio de El Zanjón. Casa de duelo Puestito de San Antonio.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CÁCERES DE PELLENE, SUSANA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/04|. "Señor que siga brillando la luz del cielo que no tiene fin para nuestra querida madre, al cumplir 13 años de su partida a tu Reino Celestial". Sus hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se llevará a cabo el día 6 de febrero a las 20.30 en la Catedral Basílica.

HERRERA, CLEMENTINO E. (Ñato) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/16|. Querido hermano ya pasaron 7 meses de tu partida hacia el reinado de nuestro Dios y tu recuerdo es constante, te extraño mucho querido hermano, a vos y al Hugo. Recuerden que quedé solo. Invitamos a la misa a realizarse en dl día de hoy a las 20.30 hs en la parroquia Nuestra Sra. de La Piedad para seguir rogando por su descanso eterno. Raúl Herrera.

MENDIETA, CRISTIAN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/16|. Querido hijo, hemos aprendido a sentir tu presencia a través de todos los hermosos recuerdos que nos has dejado. Gracias por los años compartidos y por tu infinito amor. Dios nos llena de esperanza y nos da la certeza de un encuentro futuro. Vives por siempre en nuestros corazones. Su madre Graciela, su hermana Claudia Marcela, su cuñado Diego Arce, su sobrino ahijado Dieguito Arce y sus sobrinos Luciano y Tiago Arce invitan a la misa a las 20.30 en Pquia. San José del Bº Belgrano.

MENDIETA, LEONARDO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/89|. "El Señor lo reciba en sus brazos y lo cubra con manto eterno". Sus hijos Graciela, Mercedes, Susana, Horacio y Osvaldo y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse 28 años de su partida.

MORENO, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/11|. El tiempo ha transformado el dolor en tristeza. Te extrañamos papá. Sus hijos Tutty y Luis invitan a la misa que se celebrará en la Iglesia San Francisco hoy a las 20, al cumplirse seis años de su fallecimiento.

NIETO DE GÓMEZ, DORA BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/17|. Su hermana Ema, su cuñado Leandro Chazarreta, sobrinos Nori, Mabel, Leandro y sobrinos nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs en el Oratorio Don Bosco, con motivo de cumplirse los 9 días de su partida.

NIETO DE GÓMEZ, DORA BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/17|. Su hermano Carlos Nieto, cuñada Amalia, sobrinos Alfredo, Mariela, Silvina, Karina, Luciana, Guada y Milena invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs en el Oratorio Don Bosco, con motivo de cumplirse los 9 días de su partida.

NIETO DE GÓMEZ, DORA BERSABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/17|. Su sobrino ahijado Leandro Chazarreta y familia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs en el Oratorio Don Bosco, con motivo de cumplirse los 9 días de su partida.

RAMPULLA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/13|. Bendito seas Señor por tenerlo a tu lado y gozar de tu infinita misericordia. Padre a cuatro años de tu partida te recordamos con inmenso amor y rogamos por tu eterno descanso. Su esposa Aída Pullarello, sus hijos Ángel Antonio, Sara María y Aída del Valle, hijos políticos, nietos Karina, Marianella, Romina y Ornella Rampulla, Lorena, Belén y José Grecco, nietos políticos y bisnietos invitan a la misa en su memoria hoy a las 20.30 en la parroquia San José del Bº Belgrano.

SOSA, CARLOS ÁNGEL (Tino) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/85|. Querido padre, hace ya 32 años que partiste hacia el reino de Dios, te queremos, te extrañamos, vives en nuestros corazones, sus hijas Lucía Sosa, Ana Sosa de Marchetti, María Angélica Sosa de López, su hijo político Eduardo Luis Marchetti, sus nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa en la parroquia Santuario de Santa Ruita del Bº Jorge Newbery hoy a las 20 hs rogando por el eterno descanso de su alma.

VERA DE JIMÉNEZ, MIRTA CARLINA (Kuky) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/15|. Al cumplirse 2 años de su fallecimiento, se oficiará una misa en la parroquia Santo Cristo del barrio Libertad a las 21 hs. Su hermana Chony Vera ruega una oración en su querida memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

HALLAK DE TOMÉ, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/16|. Tu bondad, tu corazón abierto para todos los que te visitaban, tu alegría compartida con tus seres queridos. Que Jesús y su divina misericordia te den el descanso eterno. Sus hijos Olga, Lidia y Antonio; nietos hermanos Margarita, Elena, Elías, María, Ester y Sonia; tus queridos sobrinos y demás familiares al cumplirse tres meses de tu fallecimiento, te recordamos con todo cariño. Hacemos oraciones por su querida memoria.

VERA, MIRTA CARLINA (Kuky) (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/15|. Kuky, amiga del alma, hoy hace dos años que ya no estás aquí y te extraño tanto, esa, tu pícara sonrisa, tu nariz respingada y tu dulce mirada que quedó en el corazón, pero tu alegre espíritu flota, gira y danza, cuando un recuerdo te llama pues es tan liviano como un suspiro, como un resplandor ya que nada malo hiciste que pudiese pesar o entorpecer tu eterno vibrar. Amiga del alma ilumíname, derrama en mí tu paz para que pueda alcanzarte alguna vez y así estar juntas y reírnos como antes. Marisol que antes fui Mariana.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

LLARULL, EMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/17|. Tras mi ausencia, no fue posible acompañar a mis queridas amigas y compañeras de trabajo Beby y Cony en la muerte de su madre, con quien compartí hermosos momentos. Su amiga Lola y familia.

ROMANO, CACILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/2/17|. Pesar y dolor por tu inesperada partida, te presentaste ante el "Señor y el te dará el descanso eterno". Sus primos Jorge Verón, Rosalía, sus hijos Adriana, Alfredo, Rosana y Sebastián; sus hijos políticos Cristina y Agustín, acompañan a sus hijos en este momento tan difícil. Elevan oraciones en su memoria.

SALEME, YANET (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Su esposo Roberto Santiago Sosa, hijos Diego, Andrés y Dardo H. pol. Beatriz y María, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9.30 en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo Belgrano Nº 532 (L.B) Sala vel. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

COSTA, EMMA ELDA (q.e.p.d.) Falleció el 05/01/17|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, demás familiares y amigos, invitan hoy a la misa que se oficiará al cumplirse un mes de su partida al Reino del Señor, en la Pquia. Santiago Apóstol a las 20 hs.

GARNICA DE LEIVA, MARGARITA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/09|. "Margarita, sigues presente en nuestros corazones por todo lo que nos has dado, maravillosa madre". Sus hijos Margarita y Roberto, sus hijos políticos Lidia y Coco, sus nietos Robertito, Marcelo y Analía, su bisnieta Nadia; Adriana y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Cristo Rey, al cumplirse ocho años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falelció el 26/1/17|. Su esposa e hijos agradecen a todos los que nos acompañaron en los momento más difícil de despedir a un ser tan querido. Invitamos a la misa que se realizará hoy domingo 05/02/17 a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

SUÁREZ, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falelció el 26/1/17|. "Tus alas ya estaban lista para volar, pero mi corazón nunca estuvo listo para verte partir". Su madre, hermanos, sobrinos, invitamos a la misa de los 9 días que se realizará el domingo 05/02/17 a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

SUÁREZ, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falelció el 26/1/17|. "De tantos recuerdos lindos me quedo con tus picardías que hasta tus últimos días nos permitiste disfrutar. ¡Te amamos! Su hija Verónica, hijo político Sergio, sus nietas Candela y Evelin invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Pquia. Santiago Apóstol de La Banda.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALMARAZ DE QUIÑA, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/17|. Su sobrino Pedro Agustín Beltrán y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALMARAZ DE QUIÑA, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/17|. "Señor, dale el descanso eterno". Anita Ruiz Huidobro de Abuchacra, Margarita Cardozo, Dady Font, Delia Rodríguez, Anita y Martha Muscio, Estela de Uliana y Rosa de Herrero participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga del alma, del corazón Mariglenda Quiña de Herrero. Quimilí.

VIZGARRA DE MOYA, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. CPN. Luis Yocca, Amelia Cura, y su hija Carolina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este doloroso momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

VIZGARRA DE MOYA, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Rosita Cura, sus hijos Matías, Carlos y Adolfo Bolomo participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VIZGARRA DE MOYA, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. María Elena Fortuna y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VIZGARRA DE MOYA, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. El Centro de Jubilados y Pensionados del Régimen Nacional de Previsión, participa el fallecimiento de la esposa del ex presidente de la institución Sr. Alejandro Moya. Rogamos al Altísimo una pronta resignación de su familia.

VIZGARRA DE MOYA, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Grego López y Chicha, sus hijos: Gugu, Pinino, Dani y Javier y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

VIZGARRA DE MOYA, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Jaime Rafael, su esposa Betty Nuno, sus hijas Mariángeles Karina e Yris Bettiana Rafael y nietos Gonzalo y Martin participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VIZGARRA DE MOYA, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Mariángeles Karina Rafael y familia, participa con dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

VIZGARRA DE MOYA, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Sus vecinos y amigo Luis Alberto (Lucho) Fernández y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en el dolor y la resignación. Se ruega una oración en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

BANEGAS DE TOLOZA, RITA CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/08|. Hoy hace nueve años que vives entre ángeles y estrella luminosas mirándonos con amor, aun desde el mas allá dándonos la fuerza que necesitamos para seguir la vida, mientras que nosotros en este mundo aprendemos a ser felices a pesar de tu ausencia, vives en nuestros corazones y cada día al mirar al cielo solo deseamos que de donde estés sepas que te extrañamos y necesitamos siempre, tus hijos Lilia, Cesar, Luisa, nietos y bisnietos.