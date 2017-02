La fiesta de egresados de los chicos de “Caídos del mapa” se festeja con nuevo libro, el número 12 de la saga

Hoy 22:08 - “Caídos del mapa XII. Amigos con secretos”, la nueva entrega de la saga de la escritora argentina María Inés Falconi, recrea la vida de un grupo de ex alumnos que se encuentra diez años después, en una fiesta de egresados donde recordarán sus vidas de estudiante y unos cuantos secretos saldrán a la luz. El número doce de la saga, editada por Quipu, vuelve a reunir a los chicos no solo como adultos, sino que pone a prueba la amistad que forjaron durante los años de estudio y que ahora deberán jugarse por unirse o perder la unión para siempre. Miriam, una de los protagonistas de la saga, propone festejar a lo grande los diez años de egresados. Fede, Fabián, Graciela y Paula comienzan a recordar viejos tiempos a través de una guerra cibernética llena de anécdotas y fotos trucadas, pero en medio de tanta risa aparece un hacker que hará tambalear su amistad. “En el libro hay dos centros de interés paralelos: por un lado los recuerdos de la escuela primaria que deben buscar para llevar a la reunión de los 10 años de egresados, y por el otro una historia en la que a Graciela le hackean el Facebook y los cuatro se unen para ayudarla. Aparecen entonces muchos secretos e historias que nadie sabía de cuando ellos eran chicos”, comenta Falconi. Falconi publicó a lo largo de su carrera más de 50 obras entre cuentos, teatro y novelas para chicos y adolescentes, entre los que se encuentran “Fin de semana en el paraíso”, “Hoy no es mi día”, “Bichos de cuentos”, “El llorón” y “Chau señor miedo”. - Esta saga fue creciendo con tus lectores, ¿te inspirás en ellos o ellos te van acercando temas? - María Inés Falconi: Más que nada me inspiro en ellos. Porque en este último libro los protagonistas tienen ya 22 años. - ¿Alguna vez pensaste que “Caídos” se iba a convertir en una saga exitosa? - M.I.F: No, para nada. Ya fue un placer que fuera una novela, una sola, la primera. Todo lo demás sorprende. - ¿Tenés un personaje favorito de tu historia? - M.I.F: No, cada uno aporta lo suyo y me encanta escribir sobre ellos. - ¿La historia guarda algún mensaje? - M.I.F: No, ni en éste ni en los anteriores. Solo cuentan situaciones que serían posibles, dentro de las cuales hay algunas que a veces son problemáticas, pero trato de que reflejen lo que pasa. De enseñar, nada. - ¿Qué experiencia te dejó la película hecha en base al libro en 2013? ¿Va a haber una segunda parte? - M.I.F: Hay una nueva en carpeta hace bastante tiempo. Fue muy interesante entrar a investigar en otro género, me gustó y aprendí mucho. - ¿Cómo ves el crecimiento que tiene la LIJ en nuestro país? - M.I.F: Es muy impresionante, no solo por la cantidad que se publica, sino por la calidad de los libros en cuanto a los textos, ilustraciones y edición. Me da mucho orgullo. - ¿Sobre qué otros temas te gustaría escribir que aún no hiciste, pero lo tenés pendiente? - M.I.F: No lo sé. Tal vez escribir algo para adultos. - ¿Qué recomendaciones le das a los nuevos autores del género? - M.I.F: No sé si son buenas las recomendaciones, porque cada uno va encontrando su propio camino, pero se me ocurre que, para mí, lo más necesario es mantenerse en contacto permanente con los chicos y escribir sobre lo que a ellos les pasa más que sobre lo que uno “imagina” que les pasa. - ¿Tenés alguna anécdota sobre la escritura de este nuevo “Caídos”? - M.I.F: ¡Tuve que volver a leer los 12 libros anteriores para no meter la pata con nada que no hubiera contado! l