Lee el principio del nuevo thriller de la autora de “Crepúsculo”

- Después de triunfar con la saga de vampiros adolescentes más vendida del mundo, Crepúsculo, la autora estadounidense Stephenie Meyer da el salto al thriller con La Química (Suma de Letras) la historia de una exagente que huye de su antigua organización pero deberá aceptar un último caso para limpiar su nombre y salvar su vida. EL PAÍS adelanta un extracto de los primeros capítulos del libro, que saldrá a la venta en España el próximo 9 de febrero. Es la segunda novela para adultos, después de The Host (2008), de una escritora que vendió 155 millones de ejemplares en todo el mundo —6,5 millones en español— con sus obras juveniles sobre vampiros. La nueva novela, de 632 páginas, ha saltado ya a las listas de los más vendidos en los países en los que ha sido publicada, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. “La Química es el fruto de la unión entre mis sensibilidades románticas y mi obsesión con Jason Bourne y Aaron Cross. He disfrutado mucho dedicando tiempo a una heroína de acción diferente, una cuya principal arma no es una pistola, un puñal o unos músculos desarrollados, sino su cerebro”, asegura Stephenie Meyer. “La Química” (extracto de los primeros capítulos) En la otra acera, enfrente del banco, estaba el restaurante donde le gustaba comer a Carston. No era el lugar que ella había propuesto para el encuentro. Además, faltaban cinco días para la cita. Llegó hasta Carston desde su espalda, siguiendo el mismo recorrido que había hecho él unos minutos antes. Ya tenía la comida en la mesa, un sándwich de pollo a la parmesana, y parecía absorto del todo en consumirlo. Pero sabía que a Carston se le daba mejor que a ella aparentar ser algo que no era. Se dejó caer en la silla frente a él con discreción. Carston tenía la boca llena cuando levantó la mirada. Ella sabía que era un buen actor. Daba por hecho que Carston intentaría ocultar su auténtica reacción y mostrar la emoción que deseara antes de que ella pudiera atisbar la primera. Como no dio la menor señal de extrañeza, supuso que lo había pillado completamente por sorpresa. Si hubiera esperado que se presentara, habría fingido que su repentina aparición lo dejaba boquiabierto. Pero lo que hizo, observarla desde el otro lado de la mesa sin abrir más los ojos y sin dejar de masticar al mismo ritmo, era su forma de ahogar la sorpresa. Estaba segura casi al ochenta por ciento. Ella no dijo nada. Se limitó a sostenerle la mirada inexpresiva y dejar que terminara de tragar el bocado de su sándwich. —Supongo que era demasiado fácil que nos viéramos cuando habíamos quedado —dijo Carston. —Demasiado fácil para tu francotirador, desde luego. Lo dijo con voz animada y el mismo volumen que había empleado él. Si alguien los oía, se lo tomaría como una broma. Pero los demás grupos sentados en la terraza estaban charlando y riendo a viva voz, y la gente que pasaba por la acera iba escuchando sus auriculares o sus teléfonos. A nadie le importaba lo que acababa de decir, salvo a Carston. —Eso no fue cosa mía, Juliana. A estas alturas, seguro que ya lo sabes. Ahora le tocó a ella ahogar la sorpresa. Hacía tanto tiempo que nadie la llamaba por su nombre real que le sonó como el de otra persona. Después del primer sobresalto, sintió una leve oleada de placer. Era bueno que su propio nombre le sonara ajeno. Significaba que estaba haciendo las cosas bien.