Fotos Güemes pegó primero y venció a Comercio por la mínima

05/02/2017 -

En un partido discreto Güemes se adelantó en la llave Regional de la Copa Argentina al imponerse en su cancha a Comercio por 1 a 0. Resultado que le permite ir al barrio Norte con cierta tranquilidad. Cristian Oliveira, a los 8 minutos del primer tiempo, marcó el único tanto de la noche. El local fue más claro desde el inicio del pleito, manejando la pelota en mitad de cancha y presionando en la salida a un Comercio que no podía hacer pie y se mostró confundido. En ese contexto, todo hacía parecer que el gol no se haría esperar y así fue. Sobre los 8 minutos y a la salida de un tiro libre, en una jugada preparada que inició Elías Martínez, que le cedió la pelota a Cristian Oliveira, que con un remate rasante acomodó la pelota a un costado del palo de Nelson Cura, para el 1 a 0 del Gaucho. Luego de la conquista, Güemes bajó la intensidad aunque en cada avance estuvo cerca del segundo, mientras que el Tripero quiso mostrar rebeldía, pero no surtió efecto y sus ofensivas se diluyeron en los metros finales, por eso esta etapa culminó con ese parcial. En el complemento, la tónica del partido se mantuvo. Güemes tomó la iniciativa y cuando aceleró puso en peligro al Tripero, pero las malas decisiones le impidieron el segundo. El misionero Oliveira estuvo cerca de marcar el segundo del Gaucho y el su cuenta personal, pero el travesaño le negó el grito. Esto volvió a animar al local, que creció en la cancha y generó varias chances, pero siempre chocó ante un Cura que mantuvo vivo a un Comercio al que todo se le hizo cuesta arriba, cuando a los 30’ Emanuel Castro vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con uno menos. Pero nada hizo cambiar el marcador y Güemes ganó. Quedó con la sensación de que el resultado fue injusto y la historia se definirá el martes a las 22 en el barrio Norte.