Fotos "Venimos a transmitir las cosas buenas que pasan en Santiago"

05/02/2017 -

Lombardi l l egó anoche a l a p rov i n c i a p ro c e d e n te de Mendoza, y se mostraba ansioso de asistir al Festival Nacional de La Salamanca, del cual tenía buenas referencias "porque muchos amigos me hablaron de este festival". " U n o s e h a e n c a r i ñ a - do mucho con la provincia, y como dije en la opor tunidad cuando venimos con Tecnópolis Federal, vamos a transmitir y dar difusión a todas las cosas buenas que pasan en Santiago del Estero", subrayó el ministro que estuvo acompañado por el intendente Pablo Mirolo y la diputada nacional Mariana Morales, entre otros, en el Club Sarmiento. Lombardi expresó la satisfacción de incluir al festival bandeño en las emisiones televisivas de Festival País (se emite por la Televisión Pública), y subrayó que ello representa "dar la importancia que se merece la fiesta de La Salamanca". R e s c a t ó t amb i é n q u e al igual que cuando se llegó con Tecnópolis Federal, el Gobierno nacional trabaja con todos los gobiernos sin importar el color político. "A nosotros nos une formar un equipo que t rans - forme el país como dice el presidente Macri. Ya habrá tiempo para las elecciones y para que los distintos colores políticos se expresen, pero es una muy buena cosa que podamos trabajar los gobiernos nacional, provinciales y locales", postuló. Agregó: "Cuando t raj imos a la provincia Tecnópolis Federal, dijimos que era un punto de encuentro y yo creo que eso marcó una huella en Santiago del Estero y en el país. Ahora que Santiago del Estero pueda mostrar su cultura a todo el país a través de la Televisión Pública es algo que nos enriquece".