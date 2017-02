"El Gobierno va perdiendo noción de la perspectiva"

05/02/2017 -

Marcos Lavagna no guarda mucha expectativa con la asunción de Nicolás Dujovne en Hacienda; y de Luis Caputo en Finanzas, ya que sostuvo, la economía y las medidas la maneja una mesa chica del Gobierno. Incluso advirtió que esta mesa chica, está perdiendo noción de lo que le pasa a la gente.

"Lo que importa no son los nombres, en todo caso un ministro es un fusible del presidente en ejercicio, el problema que estoy empezando a ver es que parecería que cada vez más se van cerrando las toma de decisiones en un grupo cada vez más chico y van perdiendo la noción de lo que le está pasando a la gente. Y cuando eso sucede, se pierde la perspectiva", manifestó.

Señaló que la mesa chica de Macri, son Marcos Peña, Lopetegui, Quintana. "Lo que importa es tener un equipo que vaya trabajando para el mismo lado, pero no necesariamente que a todo te diga que sí, sino que sea un equipo capaz de discutir, de disentir, y que vaya dando las mejores soluciones, y me parece que no es el camino que está tomando el gobierno", señaló.