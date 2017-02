Malena Galmarini: "Los argentinos no la estamos pasando bien"

05/02/2017 -

Malena Galmarini, esposa del diputado nacional Sergio Massa, acompaña a su marido en el camino de la política, ese que la lleva a recorrer todo el país. A partir del contacto con la gente en cada uno de los lugares, Malena sostuvo que "los argentinos no la estamos pasando bien".

"Caminamos mucho el país, estamos en contacto con el pueblo de Argentina en general y en particular de Buenos Aires", dijo en una entrevista que concedió a EL LIBERAL, durante su estadía en Santiago del Estero, acompañando a Massa.

Pese a que este es un año electoral importante y que tiene como escenario central a Buenos Aires, la dirigente del Frente Renovador prefiere que antes de que le vaya bien a la fuerza política que representa, le vaya bien al país.

"Esperemos que las cosas vayan bien, pero no en las elecciones, sino en general al país. Los argentinos no estamos bien, no nos alcanza la plata, los aumentos nos duelen, y con esas cosas empieza el malestar, el malhumor, la tensión social", advirtió.

"En Buenos Aires, como también en las provincias, nuestros compatriotas no la están pasando bien y necesitamos que en el Gobierno reflexionen", abogó. Galmarini sostuvo que si es necesario que al gobierno no le vaya bien en esta elección para que reflexione, y que por el contrario a la oposición le vaya mejor para llevar adelante los proyectos que viene planteando, "bienvenido sea".