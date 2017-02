Úbeda: "El objetivo primario es clasificarse"

05/02/2017 -

Claudio Ubeda, técnico del seleccionado argentino Sub 20, recordó que el ‘objetivo primario’ es clasificar al próximo Mundial de la categoría en Corea del Sur, aunque aclaró que por el hecho de ser ‘Argentina’ la idea es ‘buscar lo máximo’ en referencia al título del Campeonato Sudamericano de Ecuador.

‘Teniendo en cuenta cómo comenzó todo y el poco tiempo de trabajo que tuvimos creo que el objetivo primario es conseguir uno de los cuatro cupos que nos lleve al próximo Mundial, pero somos Argentina y siempre tenemos la expectativa de buscar lo máximo’, declaró el DT argentino en una entrevista con Télam en la ciudad de Quito.

‘En la medida que el torneo nos dé la posibilidad, seguramente vamos a estar buscando lo mejor, que sería ganar el título, pero no queremos adelantarnos y veremos cómo sigue todo’, reforzó sobre las chances argentinas de revalidar la corona lograda en 2015 con Humberto Grondona como entrenador. ‘Tenemos el once ideal, pero este tipo de torneos no te permite jugar siempre con los mismos por la proximidad de los partidos, el cansancio de los jugadores, los amonestados y expulsados. Son cosas que te obligan a rotar’, explicó.