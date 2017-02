Ex boxeador le propinó una brutal golpiza a su ex pareja a quien fue a buscar en la casa

05/02/2017 -

LAS TERMAS (C) Un reconocido ex boxeador del medio fue denunciado por su ex pareja quien lo acusó de agredirla en la vivienda de la madre de ésta.

Según consta en la denuncia radicada por la denunciante en la Seccional 50, el hecho se habría registrado cerca de las 5 de la mañana cuando R.A. irrumpió en la vivienda de la madre de M.S.O.

Según explicaron las fuentes, en su relato la mujer sostuvo que el acusado la tomó del cabello y le aplicó varios golpes en todo el cuerpo.

Los golpes finalmente cesaron cuando apareció una adolescente hija del acusado quien retiró al ex boxeador del lugar.

Interviene en la causa el fiscal de turno Dr. Rafael Zanni, quien solicitó que se realice un informe socio ambiental y ordenó la aprehensión del agresor en la vía pública.

La víctima estaba separada del acusado desde hace un tiempo y al parecer éste no aceptaba la ruptura de la relación. l