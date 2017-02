Las "chicas" que iban en el móvil policial eran familiares de un comisario

Fotos FESTIVAL. El incidente se registró en la primera noche de La Salamanca, cuando el hecho fue descubierto por la Dra. Larcher.

05/02/2017 -

Luego de darse a conocer un hecho insólito que ocurrió en la puerta de ingreso al Club Sarmiento, donde se realizaba la primera noche del Festival de La Salamanca, y en el cual la Dra. Verónica Larcher encontró "chicas" dentro de un móvil policial, el agente que manejaba el vehículo habló con EL LIBERAL.

La noticia que causó polémica en la opinión pública indicaba que el efectivo pretendía ingresar el patrullero perteneciente a la División Prevención al interior del club llevando a las adolescentes.

En tal sentido el agente acusado de apellido Centeno confirmó que por orden de su superior, comisario inspector Ibáñez, que estaba a cargo del operativo de seguridad, subió a la patrulla a las mujeres.

"Regresaba de recorrido y me crucé con el jefe (por Ibáñez) quien me pide que las haga pasar en el móvil a su hija y a sus sobrinas, aduciendo que él tenía hablado eso con gente de la organización que yo desconocía", sostuvo Centeno.

No tenían entradas

Según indicó el uniformado "en ese momento no tenía cómo comunicarme con mi jefe u otro oficial de mi base y confiado en lo que él decía las trasladé a las chicas. Al llegar a la puerta, la gente de seguridad les pregunta si tenían entradas o pulseras y ellas responden que no, entonces él les dice que no podían pasar".

El agente continuó: "le dije que estaba bien, que yo no tenía nada que ver con ellas y era una orden de mi superior. Entonces les abro la puerta y bajan las chicas.

En ese momento es cuando aparece la Dra. Larcher y me dije que no podían ingresar. Entonces yo acaté sus órdenes".

El uniformado se mostró arrepentido por no haber consultado con su superior directo y además sostuvo que nunca fue su intención desacatar las órdenes de los organizadores.