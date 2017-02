La CGT ratificó el paro y movilización para marzo contra el Gobierno

Fotos ENOJO. Schmid justificó la suspensión del "diálogo tripartito" con Gobierno y empresarios en la falta de "apego al compromiso que se firma en la mesa".

El sindicalista Juan Carlos Schmid, uno de los triunviros de la CGT, ratificó que la central obrera se movilizará y hará un paro nacional en marzo mientras ‘no se modifiquen las consecuencias’ del ‘enfoque económico’ del Gobierno, al apuntar que ‘la agitación de la zanahoria para adelante ya ha perdido su encanto’.

‘El 7 de marzo, el Consejo Directivo en pleno va a acompañar la marcha de los gremios industriales al Ministerio de Producción, por el deterioro que hay acerca del empleo’, sostuvo Schmid y consignó que ‘hay datos cruzados entre lo que recogemos de los sindicatos confederados y lo que dicen las propias autoridades del Gobierno’.

Por su parte, el jefe del Sindicato de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, sostuvo que a la CGT no la ‘reta nadie’ ni le ‘falta el respeto ningún presidente’, al defender el triunvirato concebido para la reunificación de la central obrera.

‘Yo no permito, si hablo con seriedad y respeto, que me vengan retar o llamarme la atención como a un chico. Las cosas se hablan como corresponde’, añadió el referente sindical.

En tanto, Schmid descartó vinculaciones respecto de la coincidencia de esa fecha con la citación judicial a la ex presidenta Cristina Fernández para prestar declaración indagatoria en la causa ‘Los Sauces’, al apuntar que se trata de una ‘cuestión casual’.

‘Estuvimos discutiendo mucho la fecha’, dijo e hizo un repaso del calendario: ‘El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, y va a haber un paro mundial de una hora por la problemática femenina y género’.

‘Si la hacemos el 7, porque es el 7; el 8, porque es el Día Internacional; si la hacemos el 9 es porque es el ‘Día de la Mandarina’’, ironizó.

Asimismo, justificó la suspensión del ‘diálogo tripartito’ con Gobierno y empresarios en la falta de ‘apego al compromiso que se firma en la mesa y que después se desconoce en los hechos’.

‘Lo que estamos cuestionando es el enfoque económico, que no está dando resultados: estamos todavía en recesión, no hay elevación del consumo, no hay moneda en el bolsillo de la gente. Esto es lo que notamos’, subrayó.