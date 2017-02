Leonardo Meyer reveló que terminó muy cansado

05/02/2017 -

Leonardo Mayer, quien ganó ayer el punto de dobles ante Italia reveló que físicamente terminó "cansado", aunque igual le gustaría jugar un hipotético quinto punto si es designado. "Físicamente terminé cansado. Tenía cierto temor por las piernas, las sentía pesadas sobre el final", indicó, quien recibió atención médica y masajes en el quinto set del partido. El correntino atendió a los medios con su habitual buena predisposición. "No sé si me tocará jugar, en el caso de ser designado me gustaría que fuera contra Seppi porque su tipo de juego me favorece, pero primero tenemos que ganar el cuarto punto".