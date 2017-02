Tips para tener en cuenta en el verano

05/02/2017 -

* "Hay mucha gente que cree que maquillarse con base todos los días le hace mal a la piel, y es al contrario. Maquillarse con base es una barra protectora y ayuda a que no entren los rayos UV. Obviamente que la base es una protección, no como un protector solar, pero ayuda al rostro. Se debe usar una base relativamente buena, que se pruebe que no pique y no dé alergia. Para que la base no haga mal usándola todos los días es fundamental la limpieza".

* "En el kit de maquillaje de verano hay que incluir el agua termal, colocarse en forma de spray, porque hidrata la piel mientras se toma sol y va bajando la rosácea. Es ideal para las pieles que están muy quemadas porque ayuda a bajar la sensación de ardor".