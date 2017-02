Kate Moss volvió a desnudarse, ahora a los 43 años

05/02/2017 -

La despampanante modelo inglesa Kate Moss posó desnuda para la revista "W Magazine" del mes de febrero junto a la cantante y actriz norteamericana Jennifer Lopez, la diseñadora Donatella Versace, y las actrices Jessica Chastain y Taraji P. Henson. A sus 43 años, la infartante manequín confesó: "Desde mis inicios, los fotógrafos siempre me han hecho quitar la ropa aunque no me gustase del todo mi cuerpo. Sólo tenía que sentirme cómoda con estar desnuda". Y desde entonces, no deja de posar sin nada encima.