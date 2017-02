Marcelo Mitre le pondrá "Vida" a la fiesta salamanquera con sus chacareras y su renovado canto

05/02/2017 -

Marcelo Mitre sigue haciendo camino al andar. Después de su rutilante paso por el reciente Festival Nacional del Folclore Cosquín 2017, esta noche subirá al escenario ‘Jacinto Piedra’ del Festival Nacional de La Salamanca para presentar ‘Vida’.

"Estoy feliz, es algo muy bueno lo que me está pasando. Creo que hicimos bien las cosas y por eso hoy somos premiados. Recién se está viendo lo que Marcelo Mitre puede dar realmente, y recién me siento bien cantando, pleno y maduro. Ahora me siento mejor que nunca y digno de lo que puedo llegar a hacer en el escenario", destacó el músico.

"Yo pensaba que, después de "Bienvenido" y "De pájaro y flores", mis anteriores discos, no iba a alcanzar el mismo nivel. Pero, en realidad, con Vida estoy superando todo", resaltó Marcelo a EL LIBERAL. Vida es una chacarera que escribió con "Demi" Carabajal. "Trasluce la manera de vivir en este estar sin paisaje y refleja la idiosincrasia del santiagueño", remarcó.