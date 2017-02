Américo apuesta a La Salamanca

05/02/2017 -

La noche en que Américo "El Rey de la Cumbia" de Chile debía cantar en el Festival Nacional de La Salamanca 2017, fue pospuesta para el próximo martes 7. La lluvia caída el viernes pasado impidió que el intérprete de "Te vas" y "Traicionera" se suba al escenario "Jacinto Piedra". Y tuvo que volver a Chile para presentarse (lo hizo anoche) en el norte de su país. Antes de su partida, EL LIBERAL lo entrevistó en exclusiva en el hotel donde estuvo alojado en La Banda.

Uno escucha "20 veces", que incorporaste en Américo, y se estremece con la historia que cuenta.

Es una letra muy linda como, creo, lo son todas las de este disco. Y ‘20 veces’, simboliza o representa, dentro del panorama de este disco, mi estilo ya conocido, en el sentido de los vientos, la cumbia bien marcada y, por supuesto, una temática muy romántica y profunda, pero con cierta picardía porque la letra dice que fueron 20 veces y ni una más... y me parece que hay cierta picardía con eso. Es una letra muy linda y muy popular. Sin dudas que muchos se van a sentir identificados o van a reconocer su historia dentro de esta canción. ‘20 veces’ es muy romántico y sentimental pero también muy popular.

¿Cómo llegó "20 veces" a tu nuevo disco y por qué?

La canción llegó al final del disco, pero no podía quedar fuera. Cuando la escuché, la sentí mía. Su letra es directa, popular, con una historia romántica que tiene frescura. Habla de un hombre que se excusa con su enamorada, y después de hacerlo 20 veces, siente miedo a perderla. Me pareció romántica, pero simpática. La canción queda al instante en el corazón. Es un fiel reflejo de mi estilo conocido, pero con la actualización de este nuevo álbum.

¿Tienen algo en común "20 veces" con "Traicionera" y "La duda"?

Tienen cosas en común porque hablan de esa situación de desamor, pero enfrentando la relación con altura en la mirada. Eso es lo que dice "Traicionera" y "La Duda" y "20 veces" también lo hace aunque tiene más picardía. En "Traicionera" y en "La Duda" hay esa aceptación en cuanto a ese dolor por una relación que quedará marcada, de alguna manera más triste y dolorosa, pero quien escribe está dispuesto a seguir amando, a no perder las esperanzas y a creer que nada está perdido cuando el amor es el artífice de todo.

¿"Alegría" marcó tu estilo o te descubrió con tu forma de cantar?

Hay cosas de ambos. El grupo "Alegría" ya existía cuando yo lo integré, pero me puse tanto a disposición de ellos como también a ponerle mi impronta, mi forma de interpretar, de cantar. Así que fue una mezcla de ambos. Evidentemente, dentro de mi historia musical, me marcó muchísimo el grupo "Alegría" con un paso por la música tropical más alegre y en donde compartí y aprendí mucho con mis compañeros de entonces.

¿Cuánto le debe a tu carrera haber interpretado temas como "Que levanten la mano", "Te vas", "A morir" y "Traicionera"?

Le debo muchísimo. Son canciones puntales de mi carrera. Estoy cumpliendo diez años de esta historia como Américo, con un trabajo fuerte que no se ha detenido. Lo más importante es que me dio la oportunidad de tener un estilo romántico-tropical que en algunos países lo han denominado como "La cumbia dulce" en Ecuador y "La cumbia romántica" en la Argentina. Así que le debo muchísimo a este abanico de canciones hermosísimas como, por ejemplo, "Que levanten la mano", que es del compositor argentino Alejandro Vezzani. Interpreto otras canciones de él como "Me enamoré de ti y qué" y "Otra noche sin ti". La verdad que es un genio.