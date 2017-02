FÚNEBRES | 6 de Febrero de 2017

Hoy 23:56 -

- Manuel Hilario Juárez (La Banda)

- Luis Humberto Carabajal (La Banda)

- Orfelia del Valle Alvarado

ALVARADO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Orfelia, madre, abuela, amiga, te despedimos con profunda tristeza pero con la firma convicción de que fuiste una excelente persona. Rogamos a Dios te conceda el descanso eterno y que brille para ti la luz que no tiene fin. Su esposo Raúl, su hija Fanny, hijo político Fabián y nietos Alejandra, Florencia y Ema participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

ALVARADO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. "Que el Señor te tenga a su lado como yo en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su esposo Raúl Benjamín Luna participa con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Eleva oraciones en su memoria.

ALVARADO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Su hija Fanny, su hijo político Fabián y sus nietos Alejandra, Florencia y Emanuel participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALVARADO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Su consuegra Emilce, sus hijos Fabián, Gustavo, Soraya y sus nietos Rocío, Carolina, Florencia y Emanuel participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALVARADO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Sus íntimos amigos Susy y Carlos Burgos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, OLGA FELISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Estela Ledesma de Landriel participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

BRAVO, OLGA FELISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Juan Enrique Clapes, María Isabel Landriel y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CABALLI, ISIDORA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Personal directivo, docente y de maestranza del Jardín Municipal Nº 15 "María Isabel Rodríguez de Páez" participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera su colaboradora de la institución y madre de Roxana Caballi. Elevan oraciones en su memoria.

DIAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Tato Juárez, su Sra. esposa Ana María Herrera de Juárez participan con inmenso pesar el fallecimiento de nuestra querida colega y entrañable amiga Graciela. Acompañamos en este momento tan duro a su esposo Toto, a sus hijos Liliana, Chiqui, Ramón y Héctor; sus hijos políticos, nietos y demás familiares. Rogamos oraciones en su querida memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

DIAZ DE INFANTE, ROSA GRACIELA (Pichona) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. La comisión directiva y socios en Gral. del Club de Amigos "José Quito Vega" participan el fallecimiento de la Sra. esposa del socios y amigo Toto Infante. Acompañan a sus familiares en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, ANTONIO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. Compañeras de su hija Alejandra, perteneciente al Departamento de Lengua y Literatura del Bachillerato Perito Moreno participan su fallecimiento y acompañan a su compañera en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, ANTONIO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/17|. El Departamento de Jefes de Departamentos del Bachillerato Perito Moreno participan el fallecimiento del padre de su compañera Alejandra. Ruegan oraciones en su memoria.

LAMI DOZO, BASILIO ARTURO (Brigadier gral. R. de la Fuerza Aérea) (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As|. Hebe de Infante del Castaño participa con dolor el fallecimiento del hermano de su ex compañera y amiga Carmencita y eleva oraciones en su memoria.

MATTAR, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Hugo Elías, su esposa Gringa, sus hijos Walter, Dorys, Silvina, Marcelo y Myriam, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MATTAR, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Sus compañeros del Centro de Recreación y Turismo participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este penoso trance.

MATTAR, ANA MARÍA (Tota) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Hermana querida, gracias por tu amor, cariño y generosidad, cuantas cosas compartimos, buenas y malas, viajes y enfermedades. Sería imposible no recordarte desde que llegamos a nuestro barrio, 1º Junta, 40 años nunca nos separamos, ahora Dios quiso esta separación momentánea, porque dentro de mi fe por Dios y la Virgen pronto estaremos juntas de nuestro. Deseo que descanses en paz, que Dios mandes resignación a tus hijos Robi y Gustavo y nietos y brille para vos la luz que no tiene fin. Tu amiga Olga Anzani.

MOLINA MUÑOZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/17 en Salta|. Sus hermanos, sobrinos y sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en dicha Provincia.

ARANDA DE LEDESMA, ALBA ELIZABET (Kelly) (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/17|. Con motivo de cumplirse 9 días, su esposo Walter Ramón Ledesma, sus hijos Lucía Ledesma, Lucrecia Ledesma y Joaquín Ledesma invitan a la misa que se realizará en la iglesia Santa Lucía hoy a las 20.30 hs.

GUTIÉRREZ DE GÓMEZ, GENOVEVA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/09|. En tu recuerdo siempre habrá una lágrima y una flor. Tus hijos, nietos, hijos políticos invitan a la misa hoy a las 21 en la iglesia Catedral, al cumplirse 6 años de su fallecimiento.

JUGO, VALLE FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/16|. Su madre Irma, su esposa Cristina, sus hijos Leonardo, Alejandra, Álvaro, nietas, hermanos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, Bº S. Peña, al cumplirse un año de su partida.

----------------------------------------

CARABAJAL, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Su esposa Susana, hijos Jorge, Vanesa, Emanuel, h. pol. Mariela, Alberto, nietos, Tito, Rodri, Lionel part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. Jardín del Sol. SERV. IOSEP. ORG. GUBAIRA HNOS. SRL.

JUÁREZ, MANUEL HILARIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/2/17|. Sus hijos Carmen, Nora, Rosa, Gustavo, Gladys, José, h. pol Víctor, Néstor, Miguel, Rosario, Rebeca; nietos, bisnietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. La Misericordia a las 11 hs., casa de duelo Belgrano 532 sv. SERV. IOSEP. ORG. GUBAIRA HNOS. SRL.

VILLALBA, CESAR (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/11|. Con motivo de cumplirse 6 años de su fallecimiento la Comisión del Club Villa Raquel, amigos y Veteranos del Club, invitan a la misa a realizarse el lunes 06/02/17 a las 20:30 hs en la Iglesia Cristo Rey de La Banda.

----------------------------------------

GOROSTIAGA DE PÁEZ, LIDIA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció 6/2/10|. Iaia, mi querida hermana: hoy hace siete años que partiste a la casa del Señor y el dolor de tu ausencia se hace más presente a cada instante. He sido muy feliz a tu lado, me enseñaste muchas cosas que guardaré por siempre en mi corazón, mi amiga, mi compañera, mi compinche. Has sido una persona con sentimientos nobles y dejaste un gran ejemplo en cada uno de nosotros que llevamos como un legado para poner en práctica en nuestras vidas. Tu recuerdo está vivo y tu alegría siempre presente. Te queremos ahora y siempre. Tus hermanas Koky y Pochy y tu querida sobrina Luly te llevarán en el corazón por siempre. Se ruega una oración en su memoria.

ALMARAZ DE QUIÑA, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 3/2/17|. Esperanza Grau de Vittar; sus hijos Cacho, Roberto, Norma y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE TALAVERA, ORTENSIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/12|. "Mamá, un día como hoy, hace cinco años, te fuiste de este mundo terrenal, a pesar del tiempo transcurrido el dolor, la tristeza, los recuerdos y la alegría de saber que fuiste mi madre, siempre presente en mi corazón; nuestro pueblo Trescruceño y tu humilde casita hablan de tu ausencia y ya nada es igual; simplemente pedirle a Dios y a la Virgen te tengan a su lado junto a todos los seres queridos que se adelantaron a tu partida y a los que aún te recuerdan una invocación religiosa en tu memoria. Su hijo del alma que no te olvida ni te olvidará, Gavino.