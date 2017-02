Madre: tiempos de hijos (I)

Hoy 23:57 - ¡Bien día! “Hoy es el tiempo: los hijos no esperan”. Es una página adaptada de Beverly LaHaye. Es algo extensa y no puedo reproducirla toda; pero lo haré en dos entregas sucesivas: “Hay un tiempo... para anticipar la llegada del bebé, consultar al médico, hacer dieta y ejercicios, y ver cómo se va modificando mi perfil. Para preparar el ajuar. Para soñar lo que ese niño puede llegar a ser cuando crezca. Para pedirle a Dios que me enseñe a criar al hijo que llevo en mis entrañas. Para preparar mi alma y para alimentar la suya... Hay un tiempo... para alimentarlo durante la noche, calmar sus pequeños dolores y esforzarse para sacarle una sonrisa. Para mecerlo y pasearlo para la habitación. Para modelar con paciencia su voluntad cuando todavía no se ha hecho presente la razón. Para mostrarle que su nuevo mundo es difícil y exigente, pero que también tiene mucho de amor y de esperanza. Para contemplarlo y maravillarme por lo que en realidad es: ni mascota, ni juguete, sino una persona diferente a mí misma, un ser creado a la imagen divina. Para reflexionar acerca de mi mayordomía sobre él: no me pertenece, no es mío, sólo he sido elegida para amarlo, educarlo, disfrutarlo. Hay un tiempo... para tenerlo en mis brazos y contarle la historia más hermosa que jamás haya oído. Para enseñarle que Dios existe en el cielo, en la tierra, en cada detalle de la naturaleza y de su cuerpo. Para enseñarle a sentir asombro y a emocionarse por las cosas que realmente lo merecen. Para dejar de lado los platos sucios y llevarlo al parque para que pueda correr, respirar a pleno pulmón, mirar la luna, sentir la lluvia sobre su cabeza y descubrir cada secreto de la naturaleza. Para jugar con él una carrera, hacerle un dibujo, atraparle una mariposa y darle todo el alegre compañerismo que necesita. Para enseñarle el camino de la verdad y enseñarle a amar a Dios con sus sentimientos de niño. El tiempo es corto, y si me descuido se esfumará, porque los hijos no esperan...”. ¡Hasta mañana!