Fotos Preso por irrumpir en la casa de la ex, causarle graves destrozos y herirla

06/02/2017 -

Un joven ayer terminó detenido, minutos después de provocarle serios daños en la vivienda de su ex concubina. Según la causa a cargo de la fiscal Cecilia Gómez Castañeda, el escándalo estalló en una casa del Bª Mariano Moreno. Florencia Aveldaño denunció que intempestivamente se presentó su ex pareja, Marcelo Arias, de 28 años, con quien tiene dos pequeños hijos. Sin argumentos convincentes, habría traspasado el límite por ella impuesto. Ira y descontrol Ya dent ro, rompió una puerta y una ventana; luego habría agredido físicamente a la mujer, trascendió. Al darse intervención policial, la funcionaria ordenó enrejar al visitante, por lesiones, destrozos y amenazas. Minutos después, sobrevino el 2º acto, se supo. Se habría presentado en casa de Aveldaño el padre del joven, dispuesto a expulsarla de la casa, alegando ser el propietario del inmueble. De nuevo terció la policía y persuadió al ofuscado, dejándole en claro que si no se retiraba, lo acompañaría al hijo en la celda.