Carlos Acuña dijo que "la gente está enojada porque cada vez trabaja más y no le alcanza"

06/02/2017 -

Carlos Acuña, uno de los tres jefes de la CGT, criticó al Gobierno y negó que el paro nacional anunciado por la central obrera para fines de marzo sea por cuestiones políticas.

"Los patrones siempre dicen lo mismo, las elecciones no las programó la CGT. La gente está enojada porque cada vez trabaja más y no le alcanza. El gobierno se pone del lado de los patrones. Los bancarios firmaron un acuerdo con los banqueros y el gobierno fue a la Justicia para que los banqueros no paguen el aumento", aseguró Acuña en declaraciones al programa El fin de la metáfora, por Radio 10.

Sobre las paritarias, el gremialista señaló: "Nosotros vamos a discutir en la realidad, no lo que el gobierno diga".

Acuña afirmó además que "no hay diálogo con el Gobierno" y aseguró que cree que la inflación de este año va a ser "mucho más" del 17 por ciento esperado por la administración de Cambiemos.

El sindicalista también fue duro con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. "Si quiere ser alcahuete que lo sea, pero mejor que se ponga a trabajar, porque ya cobró un sueldo y todavía no hizo nada".

Mientras tanto, el secretario general de la CGT Juan Carlos Schmid ratificó recientemente el paro general convocado por la central obrera y aseguró que el diálogo con el Gobierno y los empresarios "ha naufragado".