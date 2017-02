Fotos CONFIANZA Carlos Berlocq confía en que hoy la Argentina pueda conseguir el punto que le permita seguir avanzando en el Grupo Mundial

06/02/2017 -

Carlos Berlocq, el héroe de la jornada ya que venció a Paolo Lorenzi y evitó la derrota de Argentina, que ahora iguala con Italia 2/2 en la serie de la ronda inicial del Grupo Mundial, destacó sentirse "orgulloso" por haber dejado todo en la cancha luego de una jornada que no olvidará fácilmente.

"Estoy orgulloso porque dejé todo en la cancha, no me guardé nada y luché cada punto al máximo", reveló el tenista nacido en Chascomús hace 34 años, en la rueda de prensa que brindó luego de haberse adueñado de los "flashes" con su triunfo sobre Paolo Lorenzi. El experimentado tenista fue citado a último momento, el sábado de la semana pasada, por el capitán Daniel Orsanic, debido a la lesión que marginó al marplatense Horacio Zeballos, el designado inicialmente para enfrentar a los italianos.

"Siempre me sentí parte del equipo y cuando no me tocó estar alentaba desde afuera. Me gusta jugar la Davis porque siento una adrenalina especial que me permite rendir cada vez más", explicó Berlocq.

El tenista elogió al público que no paró de alentarlo durante su vibrante partido ante Lorenzi, tanto cuando estaba abajo en el marcador como en los momentos en que le tocó definirlo con el primer match point a favor que dispuso.

"El público argentino es el número uno del mundo, es el mejor por lejos. El partido se paró tres veces por la lluvia y los hinchas seguían firmes cantando, eso lo valoro muchísimo", elogió Berlocq, quien durante varios pasajes del partido le pedía a la gente que no deje de alentarlo. Berlocq no mostró signos de cansancio pese a que acumuló 11 horas y 18 minutos de tenis. "Es un monstruo, no se cansa nunca ni para para tomar agua, pareciera que tiene un motor aparte", disparó Federico Coria, el sparring del equipo.