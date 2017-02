"En Boca había muchísimos gorilas", denunció el defensor central Juan Cruz Komar, acusando a sus ex compañeros

06/02/2017 -

La política es uno de los tópicos que genera más controversias entre los argentinos. Y en muchos casos, hay poca tolerancia respecto al que piensa diferente. Juan Cruz Komar lo vivió en Boca.

El actual defensor de Talleres de Córdoba estuvo en la Primera xeneize desde finales del 2014 hasta diciembre del 2015 y reveló que lo cargaban por ser partidario de la ideología peronista.

"En el plantel de Boca había muchísimos gorilas, y constantemente me jodían. Mauro Navas, ayudante de Arruabarrena, me defendía porque es medio de izquierda", denunció el zaguero central.

"Pero todos los comentarios eran burlándose sin ningún argumento. Desayunábamos viendo TN y tenía que defenderme. El periodismo es generador de opinión, y gente que no está instruida, repite. En Talleres no les interesa la política, pero en Boca eso era peor: repetir sin conciencia", añadió.

En una entrevista con el diario Tiempo Argentino, Komar agregó: "Hay jugadores, por ahí los más grandes, que vivieron siempre con la economía propia del jugador, y están afuera de la realidad. Y si ese jugador no tiene conciencia de lo que pasa con el resto, es probable que esté más tirado a la derecha y que no piense en los demás. Ellos se sentían desfavorecidos con los gobiernos más populares".

Viven en una burbuja

Además, profundizó acerca de la ignorancia que suelen tener algunos futbolistas respecto a la realidad del país.

"El mundo del fútbol te pone en una burbuja de la que es importante salir. Por mi cuenta he ido a los barrios, a comedores que han tenido recortes. Hay que buscar la forma de generar conciencia entre los jugadores. Es tristísimo ver cómo viven los chicos que por ahí no tienen para comer. Si no nos metemos, no sabemos lo que pasa y vivimos con lujos que a veces son innecesarios", afirmó.

Por último, el defensor cerró la nota buscando respuesta a la necesidad de consumir productos sin necesidas.

"No comprendo el hecho de cambiar el auto todo el tiempo, comprar todo el tiempo ropa, tener todos los días zapatillas distintas".